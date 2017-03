Nytt kritikk-system på universitetet

OSLO-INSPIRERT. Det nye varslingssystemet ved UiB kan bli likt systemet som brukes på UiO. FOTO: HHANNE DAHL GEVING

UiB-studenter kan i 2018 vente seg en nettside hvor de kan melde fra om alt fra for kalde klasserom til korrupsjon og mobbing.

Slik brukes trafikklyset RØDT LYS: Skadelige, farlige, uetiske eller straffbare hendelser. Eksempler kan være forurensing, forskningsfusk, korrupsjon, mobbing, trusler eller seksuell trakassering.

Skadelige, farlige, uetiske eller straffbare hendelser. Eksempler kan være forurensing, forskningsfusk, korrupsjon, mobbing, trusler eller seksuell trakassering. GULT LYS: Dårlige sider ved det fysiske eller sosiale læringsmiljøet. Eksempler kan være feil og mangler i rom eller bygninger eller ekskluderende miljø.

Dårlige sider ved det fysiske eller sosiale læringsmiljøet. Eksempler kan være feil og mangler i rom eller bygninger eller ekskluderende miljø. GRØNT LYS: Ros og gode tilbakemeldinger for at et bra tiltak fortsetter og dermed kan komme flere studenter til gode. Kilde: uio.no

Høsten 2016 vedtok læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Bergen (UiB) å starte innføringen av et digitalt system for varsling, kalt Si fra-systemet.

På nettsiden kan studentene melde fra om alt fra alvorlige hendelser, bekymringer eller gi ros i forbindelse med læringsmiljøet. Det jobbes nå med å få systemet ferdigstilt ved UiB innen 1. januar 2018.

Kopierer UiO

Forslaget om å gi studentene ved UiB et samlet system for alle typer varslinger og tilbakemeldinger er sterkt inspirert av Universitetet i Oslo (UiO) sitt eksisterende system fra 2013 (se faktaboks).

På UiOs nettsider er skjemaet for innmelding delt inn som et trafikklys, med tre ulike fargekoder, for å gjøre det enklere for studentene å orientere seg. Rødt benyttes ved alvorlige hendelser, gult er for klager eller bekymringer, mens grønt brukes til ros og positive tilbakemeldinger.

–Ris, ros og alt midt i mellom kan enkelt meldes fra om på én og samme side. Dette ser vi at har fungert bra ved UiO, og vi ønsker at systemet i Bergen skal fungere på samme måte, forteller Henriette Vågen Aase, som er LMU-leder ved UiB.

Prorektor ved UiO, Ragnhild Hennum, er positiv til at UiB ønsker å etablere et lignende system for sine studenter.

–Dersom andre institusjoner kan ta lærdom av vårt system for å bedre tilrettelegge for studenters varslingsmuligheter, synes vi det er positivt. Gjennom samarbeid med UiB og andre utdanningsinstitusjoner kan også vårt systemet utvikles videre, sier Hennum.

Blir enklere å melde fra

Leder av studentparlamentet UiB (SP-UiB), Håkon Randgaard Mikalsen, tror at et samlet system vil være en fordel, fordi studenter kan få øynene opp for hvilke forhold som kan meldes om.

–På nettsidene til UiO får man eksempler og tips om hva som kan meldes om, som kanskje studentene ikke var klar over at de kunne, eller burde, melde fra om fra før.

Mikalsen mener det er viktig at også enkle saker blir meldt inn.

–Dersom et undervisningsrom ikke har riktig temperatur, eller en dør har blitt ødelagt, så er det en fordel om dette blir meldt inn og tatt hånd om så raskt som mulig. Dette fører til bedre trivsel, i tillegg til bedre vedlikehold, noe både ansatte og studenter er godt tjent med, sier han.

Per i dag har studentene ved UiB flere muligheter for varsling. Gjennom Lydia kan studentene melde fra om skader og mangler i bygninger, ellers kan de varsle lokalt til studieveiledere, studentutvalg eller ledelsen.

Etterlengtet ordning

–Det samfunnsvitenskapelige fakultetet ved UiB fikk for kort tid siden et eget varslingssystem, og antall henvendelser økte betraktelig som følge av dette. Det kan tyde på at det er behov for et oversiktlig og tilgjengelig varslingssystem, sier Mikalsen.

LMU-leder Aase forteller at hvis det blir enklere for studenter å melde fra, så vil det også gagne de ansatte ved universitetet.

–Det har lenge vært et behov for at henvendelser fra studenter kan håndteres av de ansatte på en systematisk og ryddig måte. Si fra-systemet vil bidra til å opprette gode rutiner for ansatte i håndteringen av innmeldte saker fra studenter, sier hun.