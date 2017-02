Øker psykisk helsetilbud for studenter

KOM INN TIDLIG. Beate Solvik (t.v), Claire Tennfjord og Benedicte Blytt vil gjerne at studenter kommer tidlig inn slik at de kan jobbe forebyggende istedenfor å drive med brannslukking. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN.

Tidligere hadde psykisk helsetilbudet «Studier med støtte» over to års ventetid. Nå kan 50 nye studenter få en plass på tilbudet, men det forutsetter at de oppfyller de strengere kravene.

SMS Finansiert av NAV.

Oppfølgingsprogram for studenter som har en moderat til alvorlig psykisk lidelse.

Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2014 viser at én av fem studenter i landet har det undersøkelsen definerer som «alvorlige psykiske symptomplager».

Ventelisten til det nå over 10 år gamle gratistilbudet Studier med støtte (SMS) for studenter var på over to og et halvt år. Kapasiteten er nå større, noe som gir mindre ventetid, informerer avdelingsleder Beate Solvik i HR-byrået A2G Kompetanse, som hjelper Studier med støtte med arbeidsrelaterte tjenester. Tilbudet er for studenter med moderate til alvorlige psykiske lidelser, som sliter med å gjennomføre studiet.

– Vi har nå rundt 20 studenter som benytter seg av tilbudet, og det er plass til 50 studenter til, forteller Solvik.

Studenter sliter helst med ensomhet

En av veilederne i SMS-programmet, Claire Tennfjord, forteller at studenter som de tar imot, oftest sliter med ensomhet. Derfor har de et stort fokus på å bygge gruppedynamikken og gi et variert tilbud til de studentene som mottar Studier med støtte.

– Vi har gruppetimer her slik at studentene blir trygge i sosiale settinger. For eksempel lar vi studenter øve seg med fagene sine før en presentasjon foran en av veilederne.

Tennfjord påpeker at det er viktig for dem å vise hvilke rettigheter man har som student med en psykisk lidelse.

– Man kan få tilrettelegging før en eventuell eksamen. Den kan byttes fra muntlig til skriftlig. Du kan få hviletid. Det finnes mange alternativer som ikke alle studenter vet om.

Tennfjord vil at studenter med psykiske symptomplager skal bruke Studentsamskipnaden på Vestlandet (SiB) Karriere & Studiemestring sine tilbud, som for eksempel stressmestringskurs.

– Skal hjelpe studenter å erobre campus igjen

Veileder Benedicte Blytt gir uttrykk for at det arbeidet de gjør skal først og fremst virke forebyggende. Hun mener at veien tilbake i isolasjon er mye kortere hvis man har psykiske lidelser. Overgangen til studentlivet er viktig og vanskelig, legger hun til.

– Det er dobbelt så mange studenter som oppgir at de har psykiske symptomplager som i befolkningen for øvrig. Noen studenter trenger kun et håndtrykk. Hos oss skal vi hjelpe studenter å erobre campus igjen.

Blytt forteller at de som får veiledning hos dem gir litt fortere opp hvis de møter veggen.

– Vår jobb som veiledere er å hjelpe studentene som kommer hit med målsettingene sine for studiet. Det har de som oftest vanskelighet med her. Studenter med psykiske lidelser har en tendens til å gi litt lettere opp hvis noe er uforståelig.

Ikke like lett å få tilbudet

Veien til SMS er ikke like lett som før. Tidligere kunne studenter dukke opp hos SiB Karriere & Studiemestring (tidligere Studentenes Psykiske Helsetjeneste) sine kontorer og be om støtte, men dette går ikke lenger. Kravet nå er at man må ha studiekompetanse, samt ha fastsatt en diagnose i form av en psykisk lidelse, og i tillegg en saksbehandler hos NAV, som kan godkjenne søknaden om krav på tilbudet. Blytt ser at veien kanskje er noe mer kronglete, men at det har hjulpet å få ned ventelisten.

– Vi må tilby dette til de studentene som trenger det mest. Gjerne skulle vi sett at alle studenter fikk oppfølgning under studietiden, men det går ikke, sier Blytt.

Blytt forteller også at det ikke finnes en typisk gruppe studenter som møter opp hos deres kontorer og at det ikke er et spesielt kjønn som stikker seg ut. Tennfjord skyter inn i mellom at aldersspekteret er vidt.

– Det er til og med en student som er like gammel som meg, sier en smilende Tennfjord.

Begge veilederne konkluderer til slutt sammen viktigheten i å motta et slikt tilbud hvis man sliter med psykiske lidelser gjennom studiet.

– Studenter med psykiske vansker har større sannsynlighet for å få jobb hvis de har fullført studie enn de studentene som ikke har det, samsvarer Tennfjord og Blytt.