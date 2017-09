Den savnede UiB-studenten er Ommund Veim Eikje (22)

SPRÅKSTUDENT. Ommun Veim Eikje studerer til vanlig språk på Det humanistiske fakultet. FOTO: NORPADOL PAO

Det skriver UiB i en mail til studentene etter ønske fra familien.

Søndag kveld informerte Universitetet i Bergen (UiB) studentene om at en student er meldt savnet i utlandet.

Tirsdag informerer universitetet studentene om at den savnede studenten er 22 år gamle Ommund Veim Eikje. Det gjør de i en mail til alle studentene ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, der Eikje til vanlig studerer. Dette semesteret er han imidlertid på utveksling i Avignon sørøst i Frankrike for å studere språk.

– Vi forstår det slik at familien ønsker at navnet skal gjøres kjent, i håp at det skal gjøre det enklere om å finne sønnen, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen til Studvest.

Familie har dratt til Frankrike

Ifølge NRK skal Eikje ha delt med sin mentor ved UiB hvilken gate han hadde funnet hybel i. Faren er nå i Frankrike for å lete etter sønnen.

– De antar at de har funnet gata der Ommund hadde fått seg hybel, men de har ikke funnet selve hybelen, sier onkelen Ove Eikje til avisen.

Han forteller videre at de opplever en fryktelig tid som familie, og at håpet svinner ettersom dagene går.

Hadde sist kontakt i august

Eikje har ikke gitt lyd fra seg siden slutten av august, og familien meldte dette til politiet fredag forrige uke.

I den første mailen universitetet sendte til studentene søndag kveld, står det at det er iverksatt en beredskapsplan for studenter i utlandet. UiB følger opp saken i samarbeid med Utenriksdepartementet.

– Vi bistår politi og myndigheter der det skulle trengs, og vi står i kontakt med studentens familie og bistår dem på en passende måte, kommenterte UiB-rektor Dag Rune Olsen da Studvest omtalte saken på søndag.