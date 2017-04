Operaen frir til studentene

Studenter og andre under tretti år kan oppleve opera i Grieghallen til en betydelig rabattert pris - et tilbud ikke alle er klar over. Foto: Magnus Skrede/BNO

– Jeg hadde aldri sett opera før, og trodde det ville bli en treg opplevelse. Men jeg ble faktisk positivt overrasket, sier Bendik Myhrer, student ved Universitetet i Bergen.

Dersom man vil sitte på første rad under en operaforestilling i Bergen, må man regne med å betale opp mot 750 kroner. Er man under tretti år, kan man derimot få det betydelig billigere – ungdomsbillettene koster 150 kroner, altså 600 kroner mindre.

– Vi har denne rabatten for de under tretti fordi vi ønsker at alle skal kunne gå og se opera, også studenter og unge med en stram økonomi, sier Sue Janne Alsaker, kommunikasjonssjef ved Bergen Nasjonale Opera (BNO).

BNO mottar store summer i støtte fra kulturdepartementet for å sikre kulturtilbudet. I 2017 er støtten på 20,25 millioner kroner. Noen av disse pengene brukes for å kunne finansiere de sterkt rabatterte billettene for unge voksne.

Alsaker forteller videre at operaen likevel ikke har fått et konkret mandat fra staten om å selge billige billetter til de under tretti, men at dette er et initiativ fra Bergen Nasjonale Opera selv.

– Dette gjør vi fordi vi ønsker å appellere til en yngre målgruppe, fordi de er morgendagens operapublikum, sier Alsaker.

Staten satser stort på opera

Samlet får Den Norske Opera & Ballett 611 400 000 kroner i støtte i 2017.

Statssekretær Bård Folke Fredriksen (H), forteller at et av målene for kulturpolitikken er at alle kan få tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet. Han forteller videre at regjeringen ønsker å bidra til og opprettholde viktige kulturtilbud som ikke kan klare seg uten offentlig støtte.

– Opera er en dyr kunstform, og for at den skal være tilgjengelig for flest mulig, er den avhengig av økonomisk støtte, forklarer Fredriksen.

Studenter og pensjonister går minst på opera

Bergens operascene har høstet stor internasjonal anerkjennelse.

– Våre forestillinger er av det største som skjer i Bergen, og det er flere hundre medvirkende på en forestilling i Grieghallen, forteller Alsaker.

Alle under tretti år får rabatterte billetter til 150 kroner, tjue kroner mer enn det for eksempel koster å gå på kino i Bergen. Likevel er det først og fremst folk over førti år som ser opera.

– Tror du dagens generasjon med studenter vil gå mer på opera i fremtiden enn det de gjør nå?

– Min personlige mening er at dagens ungdom er nysgjerrig og hører på ulik musikk. Mye av film- og spillmusikken har referanser til klassisk musikk, sier Alsaker.

– Så ja, jeg tror at flere av dagens studenter vil finne veien til operaen, fortsetter Alsaker.

Men kommunikasjonssjefen ved BNO forteller også at operaen må ta hensyn til hvor mange billige billetter de selger, og at de ikke kan selge et ubegrenset antall, av økonomiske årsaker.

– Nå benytter tretten prosent seg av de rabatterte billettene, mot ni prosent i 2012. Vi har ikke et konkret tak på hvor mange slike billetter vi kan selge, men vi følger med på hver oppsetning.

– Veldig spesiell opplevelse

Student Bendik Myhrer, fra Universitetet i Bergen (UiB), forteller at han ble positivt overrasket da han nylig så opera for første gang.

– Jeg hadde aldri sett opera før, og trodde det ville bli en treg opplevelse. Men jeg ble faktisk positivt overrasket.

Oppsetningen Myhrer så var Il Turco In Italia. Han forteller at han ble fascinert av den fargerike oppsetningen.

– Det var en veldig spesiell opplevelse, jeg kommer absolutt til å gå igjen, sier Myhrer.