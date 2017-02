Påpekte lovbrudd – ble ikke hørt av høgskolen

IRRELEVANTE PARAGRAFER. Ingelin Ida Marie Hansen klaget på at Høgskulen på Vestlandet bryter med gratisprinsippet. Hun ble tilsendt paragrafer som ikke har med saken å gjøre. FOTO: MARIE-LUISE DEIKE

HVL-student Ingelin Ida Marie Hansen forsøkte å klage på at hun måtte betale for en obligatorisk studietur, noe som er ulovlig. Til svar fikk hun en argumentasjon som ikke hadde noe med saken å gjøre.

I januar 2017 dro studenter på grunnskolelærerstudiet ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) på obligatorisk kurs til Ål. De måtte betale en egenandel på minst 1000 kroner for oppholdet, men ingen hadde informert studentene om egenandelen før faget begynte. Dette er student Ida Marie Hansen kritisk til.

­– Jeg reagerte på at jeg måtte betale for noe som er obligatorisk. Som student har jeg aldri betalt for obligatoriske kurs på studiet før.

Hansen henvendte seg til høgskolen og spurte om ikke dette var i strid med gratisprinsippet for høyere utdanning i Norge, som går ut på at studenter ikke skal måtte betale for undervisning i høyere utdanning.

– Jeg fikk tilsendt mange paragrafer fra en ansatt i administrasjonen. Jeg kan ikke mye om lovverket, så jeg gjorde ikke noe mer med saken etter dette.

Høgskolens argumentasjon er basert på en misforståelse av forskriftene Jan Frtihjof Bernt, jusprofessor ved Universitetet i Bergen.

Gir ikke grunnlag for egenbetaling

Begrunnelsen Hansen fikk fra praksisadministrasjonen ved HVL var paragrafer fra en forskrift fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Med grunnlag i denne fikk Hansen beskjed om at studentene måtte betale 50 prosent av kostnadene for oppholdet. Hansen stilte ikke spørsmål ved der juridiske etter å ha fått denne mailen.

Jusprofessor ved Universitetet i Bergen (UiB), Jan Fridthjof Bernt, har sett på begrunnelsen HVL ga Hansen for å kreve egenandel av studentene. Den gir ikke grunnlag for betaling av egenandel, mener han.

– Høgskolens argumentasjon er basert på en misforståelse av forskriftene som er sendt til studenten. En særregel blir lest helt ut av sammenheng.

Bernt understreker at han ikke tror at høgskolen har gjort dette med vilje, men at de nok har misforstått en litt komplisert forskrift.

– Det er etter min mening ganske opplagt at denne bestemmelsen ikke gir grunnlag for innkreving av egenandel ved deltakelse i obligatorisk undervisning, feltarbeid eller ekskursjon. Dette kan man bare kreve av studentene hvis man har søkt om og fått en særskilt tillatelse til dette.

For å få en slik tillatelse må man søke til Kunnskapsdepartementet (KD). Seniorrådgiver i KD, Anne Sofie Holter, har sett på den samme begrunnelsen fra HVL, og bekrefter at begrunnelsen ikke har noe med kostnader til studieturer å gjøre.

– Studenten har fått mulighet til å ta saken videre

Dekan ved Avdeling for lærerutdanning på HVL, Asle Holthe, mener at Hansen fikk mulighet til å gå videre med en klage. I mailen med forskriftene ble det opplyst at hun kunne gå videre med spørsmålet til programansvarlig.

­– I denne saken mener jeg at hun har fått et svar, hvor hun fikk vite konkret hvor hun skulle gå videre dersom hun ikke var fornøyd med svaret.

– Hva med forskriftene, hvorfor ble de brukt for å argumentere for egenandeler til studieturer?

­– Det er vanskelig for meg å kommentere akkurat det. I denne saken mener jeg at studenten fikk mulighet til å ta saken videre. Det bør hun gjøre om hun mener at dette er feil, sier Holthe.

– Om dere får en ny lignende forespørsel, vil dere da sende de samme forskriftene igjen?

– Nei, det sier jeg ikke. En henvendelse til oss skal bli behandlet skikkelig, og det mener jeg at denne studenten har fått mulighet til, sier Holthe.

Holthe avslutter med at de vil ta en gjennomgang av hvordan de vil behandle slike saker i fremtiden.

Dårlig kommunikasjon med høgskolen

Student Hansen forteller at hun har opplevd det som vanskelig å kommunisere med høgskolen i denne saken, og at det ikke sto noe i emneplanen om egenandelen.

Hansen sier at hun likevel er fornøyd med kurset i seg selv, det er bare kostnadene som er problematiske.

– For studenter som jobber for å klare å betale husleien, fører dette til en uke de ikke kan jobbe. Når du i tillegg får en ekstrautgift på 1000 kroner, blir det veldig mye.

Alt i alt er Hansen skuffet over høgskolen, og tenker på hvordan slike begrunnelser som hun selv fikk vil bli oppfattet av nye og uerfarne studenter.

– Mange av de jeg går med kommer rett fra videregående og er ikke like klare over hvilke rettigheter de har som studenter. Jeg føler ikke at HVL har studentene sine i fokus, dessverre.