Parodisk pseudo-kunstbedømmelse

ARKIVFOTO: BEATE FELDE

LESERINNLEGG: Teatervitenskapstudent Morten Ånstad slakter anmelderkulturen i Studvest og de andre studentmediene.

Gjennom historien har vi hatt utallige mengder med kunstkritikere. Fra David Humes standard for smaken til Siskel & Ebert: At the Movies. I Norge har vi hatt både Mona Levin og Pål Bang-Hansen. Teaterkritikk har til og med blitt og et eget fag på UiB, og kunsten læres opp så tidlig som å være del av Teater i Perspektiv på dramalinjen på videregående.

Nå begynner kunstkritikk å bli komplekst og besværlig. Det er ikke lenger å bare ramse opp sine meninger; det er formaliteter som drøfting, normativ argumentasjon, og en balanse mellom det analytiske og det impresjonistiske. Det er å oppfylle kravene til David Hume angående sanne smaksdommere.

Det er greit nok for dramaelever, journalistikk-studenter, og teatervitenskap-studenter. Men hva med studentkritikere som ikke faller under noen av kategoriene ovenfor? De setter seg ned etter å ha sett en film, konsert, revy, eller teaterforestilling, og får ikke til å skrive sin anmeldelse. Det er regelmessig flaut for dem å tenke på hvor lett det er å leve i skyggen av David Hume, Mona Levin, Roger Ebert, og en gjennomsnittlig dramaelev. De river seg i håret og ligger med hodet ned mot tastaturet og ser på situasjonen som håpløs.

Det er da de får en ny idé; den perfekte løsning for å skille seg ut og være originale. De har jo sett Simon Cowell gjøre seg stor gjennom å gi urimelige, nedlatende, og offensive kommentarer til det som han alene ser på dårlig prestasjon. Filmen «Birdman» hadde jo også en bitter og pretensiøs teateranmelder som slaktet et stykke før hun i det hele tatt hadde sett det. Vi har i tillegg usaklige og barnslige liksomkritikere på IMDB (som dessuten blir lest av Gud vet hvor mange folk). Hvorfor ikke ta inspirasjon fra disse?

Studentkritikerne lager med dette hver sin stråmann som neglisjerer alle formaliteter. Bort med David Humes filosofier på normer og sanne smaksdommere, bort med drøfting og argumentasjon, bort med struktur, bort med Roger Eberts syn på relativisme, bort med saklighet, og bort med alt som en professor, og profesjonell kritiker og redaktør ville ha elsket og krevet. Drøfte og analysere formale egenskaper som scenografi, musikk, lysdesign, og kostyme? Næh, drit i det. Manus og spill er jo det eneste som betyr noe. La oss være hundre prosent impresjonistiske og drite i analyse generelt; det er jo ingen av leserne som bryr seg om slikt uansett. Åh, det var gjort regivalg i en ny oppsetning av et gammelt teaterstykke med vilje, og som i tillegg har vært intensjonen da stykket ble skrevet? Ah, whatever. Det ligger i fortiden. Enkelte spillestiler hører til enkelte sjangere? Nei, det tror vi ikke på. Det er lettere for oss å bare generalisere skuespillerkunst.

Studentkritikerne fortsetter slik, og før man vet ordet av det er alle regler for kunstkritikk brutt, og anmeldelsenes formaliteter erstattes med usaklige, pretensiøse, og ufrivillig humoristiske kommentarer. Vi har banning, feil bruk av begreper, uformelt ordvalg, grammatikkfeil, tynne og trivielle refleksjoner, og bare påstand på påstand på påstand uten noen som helst begrunnelse eller refleksjoner, og med en språkstil som er hundre prosent muntlig og preges av å prøve for hardt å leke kul. For enkelte studentkritikere er det til og med vanskelig å være nøytral og anmelde forestillinger hvor vedkommende kjenner de involverte personlig, og enkelte kan gå så langt som å være fordomsfulle mot institusjonen. Studentkritikeres anmeldelser har ikke den hensikt å være av dårlig kvalitet for å være satiriske, og det er ikke anmeldelser som er saklige og oppnår minstekravene for å bli sett på som anmeldelser. De er ikke engang som tilbakemeldinger fra lærere og professor på skoler og universiteter. Studentkritikernes anmeldelser ligger i grenseland mellom alt.

I den tiden David Hume presenterte sitt essay «standard for smaken» og reflekterte rundt sanne smaksdommerne var kunstbedømmelse en form for veiledning til kunstneren, og hvor kritikeren og publikummet var i harmoni. Det var i tillegg store krav til kunstdommeren for å skape troverdighet og en evne til å lede kunstneren til hva som er god kunstnerisk kvalitet, samt det som er tilfredsstillende for den gjennomsnittlige publikummer. I den tiden vi lever i nå er forskjellene mellom kunstneren og kritikeren, samt forskjellen mellom publikum og kritikerne, så enorm at kritikeren mister sin verdi, og hvor anmeldelser skrevet av studenter har så lav standard at de står fram som en svær bunke med enten sutring eller overbegeistring. Resultatet av dette er at middelmådighet i teaterkunsten, samt neglisjering av ideell teaterkritikk for å gjøre noe med dette, aksepteres og forstyrrer harmonien mellom kunstner, publikum, og kritiker, og uten en slik harmoni er det heller ingen kultur. For å få denne harmonien tilbake bør standarden for teaterkritikk (og da spesielt hos studentkritikere) heves betraktelig.