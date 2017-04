Påskekrim: Dag Rune og mysteriet med rektorkjedet

ILLUSTRASJON: ANTOINETTE MOWINCKEL NILSEN

Rektor har blitt frastjålet rektorblingen sin i kantinen på Studentsenteret. Klarer du å finne ut hvem som er den skyldige?

Det er fredag før påske. Det ellers så travle studentsenteret er ikke til å kjenne igjen – alle studentene har dratt hjem på ferie, med unntak av en enslig studine som slurper i seg smoothie ved et av kantinebordene. Det er Siv Aduvil, to ganger sølvmedaljevinner i student-NM i håndbak. Treningstightsen og genseren er våte av svette og klistrer seg til kroppen etter en hard treningsøkt. Sølvmedaljevinneren tripper lett for å holde kroppen i gang så hun kan jogge rett hjem og dusje etter at smoothien er fortært. Den nyansatte kantinemedarbeideren Ben Dover står bak disken og har begynt å telle kassa for dagen, og ser lettere irritert ut når Håkon Randgaard Mikalsen, lederen for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, trasker inn med hendene karakteristisk samlet bak ryggen og begynner å øse seg en tallerken suppe. Ben snur seg demonstrativt vekk og begynner å skrible ned tall på en papirlapp, som for å understreke at studentpolitikeren utsetter påskeferien hans.

En mann i dress kommer småløpende inn gjennom dørene til Studentsenteret. Dråper fra det regnvåte håret hans legger seg som en sti bak ham idet han begynner oppstigningen mot kantina. Det er Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen. Den lille fløyelsposen med rektorkjedet deiser frem og tilbake så det klirrer i den romslige dresslommen når han tar trappen tre trinn av gangen. Han har dårlig tid før Samfunnets samtalemøte om kontroversiell kommunikasjon med prinsesse Märtha Louise, men magen romler av sult etter et uvanlig langdrygt møte i rektoratet. Dessuten vil han gjøre alt han kan for å utsette å diskutere hvorvidt påskeharen er i stand til å kommunisere med mennesker fra fantasiverden eller ikke. Dag Rune strener bort til baguettehylla og begynner å lese på etikettene. Han er allergisk mot egg, og en dårlig mage er det siste han trenger før han skal holde tale for Märtha, som åpenbart har nokså høysensitive sanser. Han lener seg godt inn mot disken for å lese innholdsfortegnelsene ordentlig. Minner seg selv på at han må bytte briller. Han strekker hånden ut mot en rekebaguette som ser saftig ut, men ser plutselig at det er majones på den, så han ombestemmer seg. Han bestemmer seg for å gå for det tryggeste alternativet, og velger etter nøye ettertanke en baguette med ost og skinke.

– Student? Spør Ben, og ser spørrende på mannen. Det er flere eldre studenter som gjerne tar middagen hos ham, så han spør alltid, til tross for at han er litt gretten over å måtte jobbe overtid når han skulle tatt påskeferie for ti minutter siden.

– Ansatt, sier rektoren og smiler skjevt.

Ben nikker kort, og slår inn beløpet.

– Har du en litt mer nøyaktig innholdsfortegnelse, forresten? Jeg er allergisk mot egg, skjønner du, sier rektoren.

Ben himler med øynene. Må han virkelig på bakrommet og grave i ingredienslistene? Påskeferien virker uendelig langt unna. Han småjogger ut på bakrommet og sjekker listene mens rektor scroller nedover Twitter-feeden sin. En rektor i sin beste alder må også holde seg oppdatert på sosiale medier. Ben kommer tilbake, lettere andpusten, og bekrefter at den slitsomme middelaldrende mannens baguette er helt fri for egg.

Tilfreds med denne informasjonen, setter rektor seg på en ledig stol i kantina og trykker i seg baguetten så raskt han kan. Slafselydene blander seg med slurpingen av suppe fra Håkon og rallingen fra sugerøret til Siv, som nå har jobbet seg helt ned til bunnslammet i det romslige smoothiebegeret. Dag Rune er i ferd med å svelge den siste munnfullen skinkebaguette, og hånden er på vei ned i lomma for å finne fram kveldens bling, når ansiktet hans får en uhyggelig lilla farge. Rektoren begynner å hyperventilere, og stirrer desperat på de tre andre i kantina: kantinemannen, studinen og studentpolitikeren.

– Hvem… hvem…

Han stotrer og stammer, mens han roter febrilsk i lommene.

– Hvem av dere har tatt rektorkjedet mitt?

Han drar fram den grønne fløyelspungen fra lommen, men den veier nå lett i hånden hans. Han åpner den og tømmer innholdet utover gulvet. En romslig neve twistsjokolader sprer seg for føttene hans. De tre andre i kantina ser tilsynelatende overraskede ut, og strekker hendene i været som for å signalisere sin uskyld.

Hvem av de tre har stjålet rektorkjedet og erstattet det med sjokolade?

Løsning:

Det er svært lite sannsynlig at Ben har tatt rektorkjedet, ettersom han ikke vet at Dag Rune er rektor, og dermed heller ikke kan vite at han i det hele tatt har et rektorkjede. Atleten Siv har på seg treningsklær uten lommer og skal jogge hjem, noe som tilsier at hun heller ikke har noen sekk eller bag gjemt unna hvor hun kunne ha gjemt rektorkjedet. Da gjenstår Håkon Mikalsen, en renommert kleptoman som er kjent for å raske til seg klenodier fra studentmiljøet. Han har sett sitt snitt til å snike ut rektorkjedet av lommen til Dag Rune og tømme kantinens twistskål i alt oppstyret om allergener i baguetten.