Penger til studentboliger på Brann Stadion

SLIK? SiB, Brann og kommunen er alle positive til å bygge studentboliger på Brann Stadion. Dette er en foreløpig skisse som viser mulig utbygging. FOTO: OG ARKITEKTER

Kunnskapsdepartementet gir støtte til Brann og SiBs prosjekt om å bygge studentboliger på Brann Stadion.

Oppdatering: Denne saken ble skrevet før Kunnskapsdepartementet offentliggjorde fordelingen av midler til studentboliger. Det er nå bekreftet at Studentsamskipnaden på Vestlandet får støtte til 352 studentboliger i Bergen.

Tidligere i dag kunne Bergens Tidende melde at Studentsamskipnaden på Vestlandet (SiB) har fått godkjent sin søknad om finansiering til å bygge hybler på Brann Stadion. Det melder avisen at vil resultere i 352 hybler på den ene langsiden til Branns hjemmebane.

SiB har riktignok ikke mottatt denne godkjenningen – ennå.

– Vi har ikke fått noe brev fra departementet, men det er jo ikke uvanlig at ting lekkes til pressen før det er offisielt, sier administrerende direktør Per Kristian Knutsen.

Knutsen forteller at han ikke har noen grunn til å tro at BTs opplysninger ikke stemmer selv om han selv ikke har fått noen bekreftelse. Han forventer at Kunnskapsdepartementet (KD) offentliggjør sitt årlige tilskudd til studentboliger i starten av neste uke.

Ingen garantier

Med forbehold om at informasjon stemmer, sier Knutsen seg svært fornøyd med en såpass stor tildeling, særlig etter at samskipnaden ikke fikk én eneste krone i fjor.

– Dette gjør langt på vei opp for fjoråret. Da var tilbakemeldingen fra KD at vi måtte ha et klart prosjekt for å få støtte, og det har vi levert gjennom planene til Brann Stadion.

Samtidig understreker SiB-direktøren at dette ikke betyr at man kan si helt sikkert at det blir studentboliger på hjemmebanen til bergenslaget om noen år.

– Det er Brann som kjører dette og skal bygge, vi bygger ikke selv på en egen tomt. Altså er vi avhengige av både Brann og kommunen for at dette skal gjennomføres.

Han forteller at selv om at både Brann, kommunen og SiB er positive akkurat nå, vil han ikke dele ut garantier.

– Vi har hatt intensjonsavtaler før uten at det har blitt noe av, altså skal vi ikke uttale oss for skråsikkert, sier Knutsen.

Positiv velferdsleder

I dag har Bergen 4040 studentboliger fordelt på de rundt 30 000 studentene, noe som betyr at 87 prosent av studentene må ut på det private boligmarkedet. Derfor er leder av Velferdstinget i Bergen, Sverre Hartveit, svært positiv til om KD vil støtte byggingen av over 300 nye.

– Jo flere som bor i SiB-boliger, jo mindre trykk blir det på det private boligmarkedet. Da synker prisene der også, og alle studentene vinner.

Han tror at eventuelle nye studentboliger på Brann Stadion særlig vil komme høgskole- og medisinstudentene til gode, siden Stadion ligger så nær campusene deres.