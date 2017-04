Psykologistudentene Maria og Elisabeth hjelper kvinner i nød

HVERDAGSGLEDE. All jobben de legger ned i kvinne- og barnegruppen blir tatt godt imot og blir satt pris på av deltagerne som gir Omdal og Moan en god dose glede i hverdagen. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN.

Psykologistudentene Maria Moan og Elisabeth Omdal bruker fritiden sin til å hjelpe kvinner i vanskelige situasjoner gjennom Bergen Røde Kors.



– Vi vet hvor viktig det er å ha ulike nettverk i dagens samfunn, og spesielt hvis man ikke er født i Norge. Dette er noe av det vi i EVA vil prøve å hjelpe med, sier Elisabeth Omdal.

Med et tidkrevende profesjonsstudium har hun og venninnen Maria Moan mange baller i luften. Likevel mener de at dette ikke er noe unnskyldning for ikke å hjelpe til.

– Det tar mindre tid enn man gjerne tenker. Vi bruker litt over tre timer i uken pluss litt på organisering. Det som gjerne er mest tidkrevende er det å komme seg over dørstokken og faktisk melde seg inn, resten blir en del av hverdagsrutinene, sier Omdal.

EVA er et aktivitetstilbud i regi av Bergen Røde Kors til utenlandske kvinner i spesielt vanskelige livssituasjoner. Frivillige i Bergen Røde Kors møter kvinnene enten i gruppeaktivitet, en-til-en kobling eller på krisesenteret. Aktivitetene skal gi kvinnene et pusterom i en ellers krevende hverdag.

– Det er ikke noe skille mellom oss som er frivillige og dem som er deltagere, og vi vet ikke alltid hvem som er hvem. Vi møtes en gang i uken og drar på kino, lager middag sammen og ellers gjør ting som man ville gjort med venninner, sier Maria Moan.

– Gruppeaktivitetene har et fokus på å skape en hyggelig sosial setting for deltakere, legger Moan til.

Annette Fischer, kommunikasjonsansvarlig i Bergen Røde Kors, forteller at jentene er en stor ressurs for organisasjonen.

– Maria og Elisabeth er kjemperessurser, for de er både engasjerte og dyktige. Deres innsats utgjør virkelig en forskjell for sårbare kvinner i byen vår, sier hun.

Fischer kan fortelle at en stor andel av de 1400 frivillige i Bergen Røde Kors er studenter.

– Vi møter mange studenter som ønsker å bruke fritiden sin på å hjelpe andre på de ukentlige informasjonsmøtene våre. Dette er fantastisk, sier hun.

Alle gode ting er tre

EVA har både en kvinnegruppe og en barnegruppe. Moan er leder for kvinnegruppen som i utgangspunktet var ment for prostituerte. Dette endret det seg til kvinner med en livssituasjon som trenger ekstra støtte, og ga dermed gruppen et bredere spekter av trengende mennesker å forholde seg til. Barnegruppen er det Omdal som er leder for.

– Tanken bak barnegruppen var en form for en slags barnevakt, slik at enslige mødre også kan få delta på aktivitetene. Samtidig får også barna en form for nettverksbygging da de får leke sammen og omgås andre barn, sier Omdal.

Det tilbys også muligheter der en frivillig kobles opp mot en deltager basert på noen man tenker kan matche og hjelpe dem mer på personlig nivå. Der de avtaler sammen når de skal møtes. Her kan de få den sosiale hyggen, men også gjerne få hjelp på et mer personlig nivå med språk, juridisk hjelp, hjelp til helserelaterte saker, jobbsøknader, bolighjelp og liknende.

– Hjelper ikke å sitte på ræv

Grunnene til at de valgte å begynne som frivillig i Røde Kors er forskjellige, men de er begge enige om at det ikke hjelper å sitte på ræven og ikke gjøre noe.

– For min del var det flyktningkrisen som fikk meg inn på tanken. Jeg var i USA da krisen inntraff og følte på at jeg ville gjøre noe aktivt, sier Omdal.

Hun ville i utgangspunktet jobbe med flyktninger, men det var ikke aktuelt på det tidspunktet. Da hun fikk høre om EVA syntes hun det virket spennende og ble dermed medlem der.

– Jeg var aktiv i Røde Kors da jeg bodde hjemme, og var medlem i både hjelpekorpset og Røde Kors Ungdom. Da jeg flyttet til Bergen var jeg bestemt på å begynne som frivillig igjen, men fikk aldri fingeren helt ut – før jeg fikk mail fra en annen psykologistudent som rekrutterer frivillige til EVA. Da så jeg det som et ideelt tidspunkt å begynne på, sier Moan.

Stoppes ikke av eksamensperioden

Selv om eksamensperioden er rett rundt hjørnet setter ikke Omdal og Moan frivilligjobbingen på pause.

– Vi rullerer alltid mellom oss frivillige på hvem som er aktivitetsansvarlig. Det vil si at den uken man har ansvar vil det bli litt mer tidkrevende på grunn av planlegging og referatskriving, men siden det ikke er ukentlig er det ikke noe problem.

De er begge enige om at eksamensperioden er en utfordring i kombinasjon med hjelpearbeidet, men i og med at det er frivillig arbeid, er fleksibiliteten stor.

– Jeg vil anbefale flere studenter å jobbe som frivillig, mest fordi det er ekstremt givende og man får mer perspektiv på livet, sier Moan.

– Til og med i eksamensperioden, når vi som studenter gjerne hater livet og synes litt ekstra synd på oss selv, så er det veldig givende. Pluss at det ser bra ut på CVen da, sier Omdal og ler.