– Det å komme med et bud når det ikke er en budrunde, er bare ødeleggende for alle parter.

Det sier Eirik Lie Reikerås, som er å regne som studentpolitiker-veteran. På begynnelsen av dette semesteret trådte han av fra sin stilling som representant i Velferdstinget og medlem i arbeidsutvalget til SP-UiB.

Han reagerer på at budet kommer så tett opp mot avstemmingen i ettermiddag.

– Det virker som det er et mål å trenere prosessen, sier han.

Reikerås legger til at hvis avstemningen går imot Sammen, vil det resultere i tapte inntekter. Disse pengene kunne kommet bergensstudentene til gode på andre måter.

Studentpolitikeren er også bekymret for hva som skal skje med planene dersom Aubert får tilslag på budet sitt.

– Eventuelt må vi gjennom en helt ny prosess som kan ta flere år. Det er vanskeligere å få politisk støtte for private aktører. Det er i hvert fall problematisk når man allerede har en konkret og spikret avtale mellom Brann og Sammen, sier han.

Støtter Branns planer

Studvest har vært i kontakt med Espen Aubert som har lagt inn budet.

– Er det meningen å trenere prosessen?

– Absolut ikke. Planene er knallgode og dette må bankes sammen så fort som mulig. Jeg har ingen innvendinger mot planene, de er veldig fornuftige. Poenget mitt er at folk må være klare over at Sammen gir en lavere pris enn man ville fått på det åpne markedet, svarer Aubert.

Aubert er selv Brann-supporter og mener at Brann må kunne maksimere inntektene sine.

– Jeg skjønner at Sammen vil kjøpe så billig som mulig. Men jeg er opptatt av at Brann skal være så konkurransedyktig som mulig.

Magnus Nygaard, styreleder i sammen, ønsker ikke å kommentere saken før møtet i dag – utover at det er opp til medlemmene i Brann å avgjøre hva som skjer.

– Jeg vil for øvrig presisere at tilbudet som Sammen har kommet med, er i henhold til intensjonsavtalen med Brann hvor vi har blitt enige om en eventuell kjøpssum.

Denne kjøpesummen baserer seg på Husbankens retningslinjer for studentboligtilskudd, som tilsier at hver hybelenhet må bygges innenfor en kostnadsramme på 800.000 kroner.

UiB-rektor håper på et «ja»

Rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, sier til Studvest at han håper Brann-medlemmene stemmer for at Sammen kan starte byggingen over nyttår.

– Jeg tror at Brann og Sammen vil ha synergieffekter som andre tilbydere nok ikke vil klare å matche, spesielt siden studentboliger vil være ideelt for byutvikling, sier han.

Olsen, som også sitter i Sammen-styret, presiserer for øvrig at han ikke har mye kjennskap til budet som Aubert har gitt.

– Jeg vet veldig lite om det alternative tilbudet, annet enn det jeg har lest i mediene. Der har jeg også oppfattet at flere mener det nye tilbudet er urealistisk.

Les også: Nå kan teaterstudentene på HF puste lettet ut

Kommentarer

kommentarer