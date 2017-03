Rektorvalg, du liksom

ARKIVFOTO: HANNE DAHL GEVING

UiB skal ha rektorvalg denne våren, men de færreste av studentene bryr seg. Ikke blir det et reelt valg, heller.

Visste du at Universitetet i Bergen (UiB) velger ny rektor i vår? Og nye dekaner ved flere fakulteter? Sannsynligvis ikke, siden de fleste studenter verken er klare over eller bryr seg om at lederne av institusjonen der de tilbringer storparten av tiden sin skal velges på nytt hvert fjerde år. Valgoppslutningen ved forrige rektorvalg var på begredelige 20 prosent, og dekanvalgene enda lavere.

Et sted det er lov å håpe at studentene faktisk bryr seg, er på Det psykologiske fakultet (psyk.fak). Som du kan lese i denne utgaven av Studvest, har sittende dekan Jarle Eid fått konkurranse fra Bente Wold når han stiller til omvalg. Det skjer etter at studentene har rapportert mange problemer på psyk.fak de siste årene: Studentene føler seg ikke hørt. Fakultetet bryter loven. Obligatorisk undervisning flyttes på kort varsel og uten god grunn. Stor mistillit til ledelsen. Hvis studentene faktisk mente dette, bør det være grunn til å forvente rekordoppslutning blant studentene ved dekanvalget på psyk.fak.

Det er uvanlig at en dekan som har annonsert at han eller hun vil ta en periode til får en motkandidat, og det er nok et uttrykk for at også de ansatte ved fakultetet ikke er bare fornøyde med fakultetsledelsen. Da er det viktig og riktig at noen stiller som motkandidat. Nåværende dekan Eid har helt rett når han sier til Studvest at «hvis noen ønsker endringer på fakultetet, er det flott at de stiller og presenterer hva de ønsker at skal bli annerledes».

Trenden i utdannings-Norge er at stadig flere institusjoner går for rektorer og dekaner som er ansatt av et styre fremfor at de velges av de ansatte og studentene. UiB er blant de få stedene der valg fortsatt er regelen heller enn unntaket. Skal det fortsette slik, må valgene faktisk ha noe for seg i form av at folk benytter stemmeretten sin. Det er lite som vil gjøre det lettere å argumentere for at man også på Nygårdshøyden skal skrote valgene enn at folk faktisk ikke deltar i dem. Studvest har fortsatt til gode å se noen form for promotering på campus som tilsier at universitetet forsøker å få en høyere oppslutning blant studentene enn tidligere år, men lar tvilen komme universitetet til gode og regner med at dette er noe vi vil se mer av i den kommende måneden.

Valgene må også ha noe for seg i form av at de i realiteten er valg – det vil si at man kan velge mellom flere alternativ. På psyk.fak får vi det i år, men rektorvalget blir intet annet enn en sjarmøretappe. Onsdag klokken 12 gikk fristen for å melde sitt kandidatur ut, og bare det sittende rektoratet har meldt seg. Grunnen til det er enkel: Du skal lete lenge etter de som er misfornøyde med jobben rektoratet gjør. Rektor, prorektor og viserektorene er så populære at ingen ser vitsen i å stille som motkandidater. Uten konkurranse kan det ligge an til at det slett ikke blir noe rektorvalg, men at universitetsstyret bare vedtar at rektoratet blir sittende. Også vi i Studvest synes rektoratet gjør en god jobb, men prinsipielt mener vi at valg skal være valg, ikke vedtak.

På den annen side: Vi slipper sannsynligvis å akkes over lav studentoppslutning ved årets rektorvalg.