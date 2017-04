Rektorvalget skuffet stort!

Tre uker etter at flere universitetsvalg ble avsluttet, har roen igjen senket seg på Høyden. Både studentparlamentet, universitetsstyret, rektoratet og fakulteter holdt valg. Valget til parlamentet var spennende, mens rektorvalget skuffet.

Rektorvalg, kan man spørre? Det var jo bare én kandidat eller lag. De eneste valgmulighetene var å stemme på nåværende rektor eller å stemme blankt. Dersom man valgte å stemme blankt vil det bli oppfattet av det sentrale valgstyret som at man er misfornøyd med rektor. Mange kan likevel ha stemt blankt i mangel på en motkandidat.

Enda mer skuffende er det faktum at Det sentrale valgstyret verken ønsket en motkandidat eller en åpen og engasjerende valgkamp. De 9,9 prosent avgitte stemmer fra studentene, viser at de i svært liten grad var klar over eller ble engasjert i rektorvalget. Dette er et stort problem, siden det er bestemt at rektor skal velges på demokratisk vis, blant annet av studentene. Det er fullt mulig å ansette en rektor på bakgrunn av kompetanse, men dette er altså blitt valgt bort enn så lenge.

Da blir det naturlig å stille spørsmål ved arbeidet som er gjort av Det sentrale valgstyret. Sammenlignbare eksempler er de siste rektorvalgene ved universitetene i Agder og Oslo: Ved begge disse valgene var engasjementet høyt, fordi både ansatte og studenter ble splittet av kandidatene de støttet gjennom valgkampen. Studenter har også fortalt meg at det var slik ved forrige rektorvalg ved UiB. Jeg blir litt misunnelig når jeg hører det, fordi jeg gjerne skulle opplevd et valg med mye engasjement.

I Norge er vi vant til at valg er svært demokratiske. Vi blir til og med ofte kåret til verdens mest demokratiske land. Da må man dessverre si at UiB framstår som Nord-Korea i Norge. Hvorfor i alle dager kommer jeg med en så voldsom ytring? Fordi de også bare har en kandidat i sitt nasjonale valg. Fordi jeg på en svært politisk måte må si at rektorvalget skuffet stort. Erna pleier å si at «ingenting er klart før alt er klart», men i rektorvalget var det ikke noe å lure på en gang!

Jeg har det siste året sittet i Studentenes valgstyre, som hadde ansvar for valgene til studentparlamentet og studentkandidatene til universitetsstyret. Gjennom det vervet har jeg fått delta i, og følge, hele valgprosessen. I Studentenes valgstyre har vi hatt en proaktiv prosess og høy aktivitet, men signalene fra Det sentrale valgstyret tydet på det motsatte.

På valgvaken på Kvarteret, der resultatene av studentvalgene ble offentliggjort, var lokalet stappfullt av lister, kandidater, media og mange flere. Rektor kunne ikke komme. Rektor virker som en bra mann, og jeg tror han hadde kommet dersom han ikke visste om han vant valget eller ikke. Nytt rektorvalg er ikke før om 4 år, og da går nåværende rektor av. Til tross for at det da sannsynligvis vil stille flere kandidater, håper jeg at Det sentrale valgstyret vil angripe det valget med en annen innstilling og holdning enn i år.