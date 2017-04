Rettferdig semesteravgift

ARKIVFOTO: TORE HAUKE THIESEN

Studentene fortjener like gode idretts- og kulturtilbud hvert år. Dette vil Realistlista gjøre noe med.

Semesteravgiften du betaler hvert semester, er med på å finansiere kultur-, idretts- og helsetilbud, samt flere studentmedier. Dette er tilbud alle studentene ved utdanningsinstitusjonene tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) har glede av.

Studentorganisasjonene, som BSI, Kulturstyret eller Studvest, søker årlig om en pengesum som kommer fra semesteravgiften du betaler. De tre siste årene har dette beløpet vært 5,9 millioner kroner. Men for å kunne opprettholde det samme gode tilbudet i 2015 som i 2016, burde støtten vært økt til 6,2 millioner kroner for å holde følge av prisveksten ellers i samfunnet. For den jevne student fører dette til dårligere, eller i verste fall fraværende tilbud.

Det er ikke bra.

Det beste tiltaket for å sikre høy kvalitet og stort mangfold i idretts-, kultur- og velferdstilbudet til SiB er å øke semesteravgiften i takt med prisveksten i samfunnet. For studentene vil et slikt tiltak ikke være merkbart siden basisstøtten fra lånekassen allerede stiger mer enn denne prisveksten.

En regulering av semesteravgiften vil føre til like god kvalitet på de tilbudene du som student liker best, år etter år. Realistlista støtter et slikt tiltak fordi ditt idrettstilbud eller kulturtilbud bør være like godt hvert år.