Rødt er best for studentene

LESERINNLEGG: Tar man hensyn til at studentene ikke bare er studenter – men hele mennesker som skal leve i et samfunn og på en klode – så får Venstre stryk.

Studvest slo 23. august opp på forsiden at et uavhengig panel hadde kåret Venstre som det beste partiet for studentene. Vi mener imidlertid at vurderingen hadde et for snevert utgangspunkt – og derfor gir feil resultat.

For det første tar den bare utgangspunkt i valgprogrammene. Som retorikkekspert Magnus Hoem Iversen imidlertid kommenterer 25. august, så har disse en tendens til å fylles opp av «alle mulige gode tiltak». Skal en vurdere et partis politikk, er en derfor også nødt til å vurdere hvordan det har prioritert når det har hatt makt. Denne realpolitiske vendingen vil umiddelbart ekskludere de store maktpartiene, ettersom studiestøtten – uavhengig av blått eller rødt flertall – har økt saktere enn leieutgiftene og dermed blitt relativt sett stadig dårligere for hvert år etter kvalitetsreformens ambisiøse mål om å «gjenreise heltidsstudenten».

Men der Venstre i all hovedsak har støttet entusiastisk opp om en markedsretting av boligpolitikken, så ønsker Rødt en regulering av sektoren. Den triste sannheten er nemlig at store deler av studiestøtten i dag går til bolighaier som ikke har gjort annet produktivt enn å eie – mens studiehverdagen må gå opp ved hjelp av velvillige foreldre eller ekstraarbeid. Arbeid som selvsagt går på bekostning av tiden til studier, og slik skaper et klasseskille mellom studenter. Flere studentboliger vil bidra noe til en nedkjøling av markedet, men den eneste virkelige løsningen er å regulere leiemarkedet. Og her er det Rødt som er på studentenes side.

Videre så er det en utfordring i dag at de ansatte egentlig ikke har noen insentiver til å legge arbeid inn i god undervisning. Med tellekantsystemet – som Venstre støtter og som SV administrerte og institusjonaliserte gjennom sine åtte år i Kunnskapsdepartementet – blir forskerne vurdert etter publiseringspoeng. Og i en bransje med knallhard konkurranse og midlertidighet til langt opp i førtiårene, så sier det seg selv at de som velger å prioritere undervisning lavt får et konkurransefortrinn, ettersom de får mer tid til å publisere. Dette er et problem som ingen av partiene på Stortinget har vist noen særlig vilje til å gjøre noe med. Rødt ønsker derimot en fullstendig omlegging til en helhetlig, faglig vurdering av vitenskapelige ansatte, som gir rom også for de gode underviserne.

Sist må vi heller ikke glemme at studentene en gang skal ut i samfunnet og leve vanlige liv. Da er det avgjørende at det er mulig å finne seg trygge jobber, et rimelig sted å bo, stifte familie og at både institusjoner og lokalmiljø fungerer godt. Og der Venstre har gjort det lettere å ansatte midlertidig, ønsker Rødt faste ansettelser. Der Venstre ønsker den sterkestes rett i boligpolitikken, ønsker Rødt regulering. Der Venstre har bidratt til å kutte i pappapermisjon og sier nei til økt barnetrygd, ønsker Rødt økning av begge deler. Og der Venstre støtter opp om en kapitalisme hvor potensialet for overskudd alltid trumfer behovene til mennesker og natur, ja selve livet – så ønsker Rødt overgangen til et samfunn hvor demokrati, bærekraft og fordeling står i sentrum.

Kort sagt ser man på fine formuleringer i partiprogrammene om studiestøtte og studentboliger, så kvalifiserer Venstre kanskje til den karakteren de fikk. Tar man imidlertid hensyn til at studentene ikke bare er studenter, men hele mennesker som skal leve i et samfunn og på en klode, så får partiet stryk. Og Rødt fremstår som det beste alternativet for både studenter og alle andre.