Rørende om tunge barneskjebner

FOTO: STORYTELLING MEDIA

Løvetannbarna tar deg med inn i verdenen til barn som ingen vil ha. Der er det mye å bli tung til sinns av, men også noen lysglimt.

Film «Løvetannsbarn» Regissør: Claude Barras Sjanger: animasjon/drama

En sti av tomme ølbokser plukkes opp av en liten gutt med blått hår og hvitt ansikt i åpningsscenen til «Løvetannbarna». Løken, kalles han, og ender opp på barnehjem på grunn av elendige forhold i morens hjem.

Denne inntrykksrike animasjonsfilmen varer bare en liten time, men klarer på den tiden å fortelle en rørende historie. Vi følger Løken og vennene han får på barnehjemmet i det som føles som et noe oppbrukt plott. Det gjør imidlertid ikke filmen noe dårligere, da den har mange flere strenger å spille på. Gamle triks som overdimensjonerte øyne og hoder er med på å gjøre enkelte scener ekstra følelsesladde, men karakterene blir skildret troverdig på flere plan.

Filmens store styrke er dens evne til å vise hvordan sterke bånd skapes mellom barn som har opplevd mye fælt. En av jentene ved barnehjemmet får nervøse rykninger flere ganger over middagsbordet, men en dag kommer det en ny jente som simpelthen tar den nervøse jenta i hånden og stryker håret hennes til side. Scener som dette er de beste. De er fattige på dialog, men forteller likevel rikt om båndene som knyttes.

Karakterene er også rike på personlighet, men framgangen til filmen er avhengig av at de er litt endimensjonale. Det er helt greit, tatt filmens korte varighet i betraktning. Hovedpoenget med filmen er først og fremst å utforske hvordan barn kan utfolde seg dersom de blir gitt trygge kår. Det er blant de andre barna at Løken kan finne likesinnede, og det er der han kan takle fortiden.

Historier som dette risikerer ofte å være for moraliserende, og det skal nevnes at noen av de voksne karakterene er enten veldig gode eller veldig onde. Fokuset rettes imidlertid ikke for mye på konflikten mellom den snille politimannen og den fæle tanta til Kamilla, men heller på livet ved barnehjemmet.

«Løvetannbarna» er en ærlig og ektefølt historie om små og triste skjebner som kommer tilbake på rett spor. En god, liten film om mennesker, rett og slett.