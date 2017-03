Samme det om det er ulovlig eller ikke

ARKIVFOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

LESERINNLEGG: Høgskolen må slutte med å ta egenandeler for obligatoriske studieturer uansett.

Det har i det siste kommet flere saker fra Studvest hvor det strides om Høgskulen på Vestlandet (HVL) sin praksis er lovlig når den krever egenandel fra studentene for obligatoriske studieturer. Mye av problematiseringen går på det økonomiske aspektet, men det er ikke bare det dette handler om.

I kommentaren fra Berit Rokne på saken om studenten Kamilla Frandsen sier hun at hvis HVL bryter loven, må praksisen endres. Jeg kan si meg enig i at en bør unngå lovbrudd, men her bør praksisen endres uavhengig om den er ulovlig eller ikke. Fusjonsavtalen fastslår at HVL skal ha landets mest fornøyde studenter, og for det er dagens praksis et stort steg i feil retning.

En gjennomgang for å finne ut hvilke studier dette gjelder, er ikke automatisk en løsning på problemet. Det er allerede konstatert at det er et problem, så her kan det jobbes for å finne en løsning parallelt med utredningen for hvilke studier dette gjelder.

Som tidligere saker i Studvest langt på vei viser, så er det ikke alltid det er bare det økonomiske aspektet som gjør at studentene ikke har mulighet til å delta på obligatoriske studieturer, feltarbeid eller «undervisning lagt til andre steder enn campus». Det kan også være andre forhold som studenter ikke selv råder over, som sykdom og familiesituasjon. Dermed handler ikke dette lenger kun om gratisprinsippet i universitets- og høyskoleloven, men også om læringsmiljø.

UH loven § 4-3 (5) sier: «Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium.»

Det å ikke tilrettelegge for studenter som ikke har råd eller mulighet til å delta på obligatoriske studieturer, er å nekte studenter lik rett til utdanning. Tilrettelegging er mulig å gjennomføre, og rimelige å forvente fra høgskolen.

Høgskulen på Vestlandet er en helt nyetablert institusjon. Dersom slike problemer oppstår allerede etter noen måneder, så vil jeg tro at dette er noe som har pågått i de tidligere institusjonene før de ble HVL. Den gjennomgangen som Rokne vil ha, burde allerede vært gjort – men både gjennomgang og løsningsforslag til alternative opplegg som ikke går på bekostning av studentenes læringsutbytter, vil få en varm velkomst.