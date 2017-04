Selvangivelsen – privatøkonomiens eksamen

ARKIVFOTO: HANNE DAHL GEVING

LESERINNLEGG: Økonomiformidlingen forklarer deg det du trenger å vite før fristen til å endre selvangivelsen går ut.

4. april mottok du skattemeldingen for 2016. Å forholde seg til den er for mange en komplisert øvelse og kan nok føles som å gå opp til eksamen i privatøkonomi. Den skal inneholde alt du tjente i 2016 før skatt (inkludert feriepenger), alle fradrag du får basert på inntekten din, i tillegg til all formue og gjeld per 31.12.2016. Til sammen er dette grunnlaget for trygdeavgiften og trinnskatten. Men hva er trygdeavgift og trinnskatt?

Trygdeavgiften er den delen av skatten du betaler som finansierer folketrygden. Folketrygden gir økonomisk hjelp ved sykdom, svangerskap og fødsel, arbeidsløshet, uførhet med mer. Trygdeavgiften er for personer mellom 17 og 69 år med lønnsinntekt 8,2 prosent av personinntekten.

Trinnskatt erstattet toppskatten fra inntektsåret 2016. Dette er en progressiv skatt, altså øker den når inntekten øker. Er inntekten din under 159 800 kroner, betaler du ikke trinnskatt. Etter dette er det fire trinn der man minst betaler 0,44 prosent og på det meste 13,7 prosent i trinnskatt.

Videre i skattemeldingen finner du forskjellige inntekts- og formueposter, som innskudd på sparekonto og BSU, renter fra disse, eller verdien av boligen din, hvis du eier egen bolig. Renter du har fått er inntekt og bankinnskudd, mens bolig er formue.

Videre finner du også fradragene dine. Alle som betaler skatt får et minstefradrag. For 2016 er satsen 43 prosent av personinntekten din, med nedre grense på 31 800 kroner og øvre grense på 91 450 kroner. Du kan ha mange andre kostnader knyttet til arbeidet og du kan fylle ut en fradragsveileder på skatteetaten sine sider for å finne ut hva du har krav på.

Når man har tatt hensyn til alt dette, får man grunnlaget for inntekts- og formuesskatt. Formuesskatt betales på grunnlag av netto formue, altså all formue minus all gjeld. De fleste studenter har mer gjeld enn formue, og betaler derfor ikke formuesskatt.

Inntektsskatten blir betalt til staten og kommunen. Grunnlaget vil være all inntekt minus alle fradrag som du finner på første side i selvmeldingen. I tillegg trekkes det fra et personfradrag som er 51 750 kr for skatteklasse 1 og 76 250 kr i skatteklasse 2. I inntektsskatt betaler du en fellesskatt til staten, en til kommunen og en til fylket,som til sammen utgjør en skattesats på 25 prosent.

På siste side i selvmeldingen har skatteetaten beregnet foreløpig hva du skal betale i skatt. Deretter trekkes skattefradraget for sparing i BSU (20 prosent av det du har spart). Dette blir sammenlignet med hvor mye du faktisk har betalt inn i skatt og du får vite om du får penger tilbake eller må betale inn mer.

Det er viktig at du sjekker alle tallene i selvmeldingen din og at du sjekker at du har fått alle fradrag du har rett på. Hvis du ønsker hjelp, er du velkommen til å ta kontakt med Økonomiformidlingen! Men ikke vent for lenge – endringer i selvmeldingen må meldes innen 30. april 2017.