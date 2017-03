Selvironien har nådd BI

FOTO: BEATE FELDE

Med god stemning og tonnevis med selvironi var premieren av BI-revyen en opplevelse å anbefale, selv om sketsjene til tider var litt for uoriginale.



REVY «BIS Entertainment: Talentfabrikken» Hvor: Lille Ole Bull Når: 30. mars til 1. april

Årets BI-revy handlet i stor grad om hvordan det er å gå på BI og stereotypene som finnes der ute på Møhlenpris. Det hele startet med en elev som lurte på om hun kunne begynne på BI og studere nanoteknologi. Som svar fikk hun «BI har alt hvis du har 60 000 kroner». Listen for humor var lagt, og rungende latter fulgte. Videre får vi lære hvordan man kan bli populær på BI, og hvordan lacrosse-jentene på skolen tenker «hvis jeg var deg, ville jeg ha vært meg».

Skuespillerprestasjonene er jevnt over gode, spesielt utmerker Marlen Suzanne Fjeldstad og Thorstein Solheim Taklo seg i hovedroller, i tillegg til Susanne Nagelsen Ørbeck med sin flotte sangstemme. Til og med en tysk versjon av «Summer of 69» tar BI-skuespillerne på strak arm. Skuespillerne skal ha skryt for utstråling, humør og prestasjoner gjennom hele revyen.

Et av problemene til denne revyen er at mange av elementene ikke henger sammen med resten. En i bunn og grunn morsom sketsj om hvordan PST har undersøkt Alf Prøysens seksuelle legning, henger ikke sammen med hvordan det er å gå på BI. Det samme gjelder sketsjene om Magnus Carlsen og Therese Johaug, som i tillegg til å ikke passe inn i revyens tema, virker ganske oppbrukt og uoriginale. Det samme gjorde sketsjene om Erna og Siv, som dessverre har blitt ihjelkarrikert i utallige revyer. Den røde tråden i sketsjene forsvant mer og mer utover kvelden, og etter min mening ble det beste servert først.

Vitsene om penger var det som fungerte absolutt best på revyen, da dette både er noe mange BI-studenter naturlig nok interesserer seg for gjennom studiet, og i tillegg er sentralt i mange av de største fordommene mot skolen. Revyen hadde også stor suksess med sketsjen om det pengegriske begravelsesbyrået, som fikk salen til å brøle av latter. Jeg lo godt av i hvert fall halvparten av sketsjene som ble servert, og det gjorde resten av salen også. Problemet var bare at en god del av sketsjene ikke holdt på langt nær samme standard.

Det er mange gode elementer med i denne revyen. Mye sang og dans gjør det til en livlig og lattermild opplevelse, og stemningen blant publikum er god gjennom hele showet. Dessverre led en del av de musikalske numrene under tekniske problemer med lyden, som ødela litt av opplevelsen, men slikt hører vel med på en revypremiere. Helhetsmessig taklet de dessuten disse problemene ganske bra.

Sammenlagt har BI i år produsert en morsom og relevant revy, men flere uoriginale, lite morsomme og ikke relevante sketsjer trakk helhetsopplevelsen ned. Jeg vil likevel anbefale å se revyen for å få et innblikk i livet der ute på BI, eventuelt for å le litt av seg selv dersom man er BI-student.