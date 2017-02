SiB-kantinene får allergi-kritikk

ALLERGISK. Student og allergiker Tara Hélen Dowling tror ikke SiB sine ansatte har god nok peiling på hvordan man håndterer allergifri mat. FOTO: BEATE FELDE.

– Jeg har spurt flere ganger om noe er glutenfritt og fått «ja», selv om dette ikke er tilfelle, sier student Tara Helén Dowling.

Cøliaki og Irritabel tarm syndrom Cøliaki: Autoimmun sykdom. Kommer av overfølsomhet for proteinet gluten. Finnes i blant annet hvete, rug, bygg og spelt. (Norsk Cøliakiforenings hjemmesider)

Irritabel tarm syndrom (IBS): Forstyrrelse i tarmfunksjonen. Kjennetegnes av blant annet magesmerter, ubehag, luftsmerter, diarè eller forstoppelse. (Norsk Helseinformatikk)

Student Tara Hélen Dowling har cøliaki, og er diagnostisert med Irritabel tarm syndrom (IBS, se faktaboks). Hun mener kunnskapen hos Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) sine ansatte er skremmende dårlig.

– Jeg har gått på en smell ved å spise varm mat som personalet har trodd var glutenfri. Om personalet ikke er godt nok informert om hva allergenet faktisk er, og hva det kan brukes i, kan man fort gå på en smell. I mitt tilfelle var det brukt soyasaus i maten, som ikke var glutenfri, sier Dowling.

Dette mener hun kan ha alvorlige følger.

– For cøliakere kan det være nok at de har brukt samme kniv, benk eller skjærefjøl, og én smule er nok til å gjøre en syk i flere måneder. Dette tror jeg ikke de er klar over.

– Menneskelig svikt

Ørjan Vågstøl, divisjonsleder for Studentkafèene og SiB catering, mener de ikke er ukjent med at det skal lite til for de som er mest utsatt.

– Det kan ha skjedd en menneskelig svikt i våre rutiner. Produktene som er oppgitt som glutenfritt skal selvfølgelig være det, og om denne studenten er blitt utsatt for dette er det bare å beklage. Rutinene skal være der, og vi gjør alt vi kan for å unngå det, sier han.

Vågstøl mener det finnes gode alternativer i samskipnadens kantiner for studenter med de vanligste allergiene. Han mener også at kunnskapen de ansatte har tilegnet seg gjennom utdannelsen skal være god nok, men at det ikke finnes noen faste kursopplegg for dette internt i SiB.

– Vi har en internkontroll som de ansatte skal sette seg inn i, men alle skal i utgangspunktet ha en slik basiskunnskap fra utdannelsen. Om noen trenger mer opplæring etterstreber vi å tilby dette, men det er i hovedsak lederen for de enkelte kafeene som har ansvaret for å sikre at de ansatte innehar tilstrekkelig kunnskap, sier Vågstøl.

Mye kan bedres med enkle grep

Emilie Mellbye Rytter, student ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Bergen (UiB), har også IBS. Hun må derfor holde seg borte fra mange ulike matvarer – blant annet gluten, laktose, løk og hvitløk.

Sett bort ifra den glutenfrie baguetten kantinen tilbyr, er det vanskelig for henne å finne allergivennlig mat på Dragefjellet. Hun mener det med enkle grep kunne vært lettere.

– Innimellom kan jeg spise noe fra salatbaren, mens de andre dager har brukt saus på store deler av innholdet slik at jeg ikke kan spise det. Hadde de hatt sausen ved siden av, ville det gjort det mye enklere å finne noe jeg kunne spise.

Studentkafésjef Vågstøl sier det er vanskelig med løk og hvitløk, fordi de ikke regnes som allergener, men mener likevel at Rytter har et poeng.

– Jeg forstår hva hun mener, men det er derimot ikke alltid at det er så enkelt i praksis. Løk og hvitløk er vanskelig, fordi det er mye av dette i det vi produserer, men det er ikke definert som et allergen.

Vågstøl sier at SiB er åpne for tips.

– Vi er mottakelig for innspill for hvordan vi kan tilrettelegge for allergikere, sier han.

– Aldri hatt bedre utvalg

Jonas Gundersen studerer ved Det samfunnsvitenskapelige Fakultet på UiB, og er allergisk mot det meste av frukt og grønt, soya og peanøtter. Han er generelt sett fornøyd med dagens tilbud for allergikere.

– Jeg etterlyser mer, samtidig som jeg synes det er veldig bra nå også. Jeg har hatt allergier så lenge at jeg husker hvor dårlig tilbudet var for ti år siden, og sammenlignet med det er det blitt helt fantastisk mye bedre.

Divisjonsleder Vågstøl mener også at tilbudet for allergikere har bedret seg mye de siste årene, og at kantinene er på vei til noe bra.

– Vi har aldri hatt et bedre utvalg enn nå. Om vi går fem år tilbake var tilbudet mye dårligere enn nå, så det har absolutt vært en god utvikling slik vi ser det selv.

Han sier kantinene er ydmyke for allergier.

– Det blir stadig flere som har utfordringer med sine allergener, så vi er ydmyke når det gjelder dem som har en slik utfordring.