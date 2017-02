Silicon Valley i Solheimsviken

INNOVATIVT. Studenter var samlet i Solheimsviken for å presentere caser som de har brukt to døgn på å forberede. FOTO: INGRID KVÅLE FALEIDE

I håp om å vinne 40 000 kroner og en prosjektperiode hos DNB, samlet studenter fra NHH, UiB og HVL seg i Solheimsviken på søndag.



DNB Challenge Konkurranse som går ut på å skape en digital nyvinning, som skal kunne appellere til forbrukere av digitale tjenester.

Deltakerne fikk en case, med under to døgn forberedelsestid.

230 påmeldte, hvorav 66 deltok i Bergen.

Søndag deltok 66 Bergensstudenter, fordelt på 16 lag, i DNB Digital Challenge. Konkurransen går ut på å etablere et nytt konsept eller endelig produkt som oppleves som verdiøkende for kunden, med hjelp av teknologisk utnyttelse.

– Både forretning og teknologi går hånd i hånd, sier Erlend Waaler.

Waaler er talsperson for arrangementet, og forteller at han er veldig imponert over det høye nivået blant studentene som deltok.

Kreativt mangfold

Innovasjonskonkurransen skapte et mangfold av ulike ideer og konsepter, noe som ble gjenspeilet i presentasjonene.

Blant deltakerideene var en «kompis-app» som forteller deg hva du bruker penger på og sammenligner dette med det gjennomsnittlige forbruket til andre studenter. En annen app var “Enkelt”, som kommuniserer mellom dagligvarekjeder og app, og forteller forbrukeren næringsinnholdet i det du kjøper.

En annen ide var å kombinere VR-briller med shopping. Noen presentasjoner ble til og med fremført som kreative rollespill.

Det er helt fantastisk å vinne, men uventet siden det var så mange gode kandidater. Tine Gjørstein, deltaker Air DNB

Digital nytenking

Blant kriteriene som ble stilt til studentene var at de måtte ha stor evne til nytenking og å se kommersialiseringspotensiale, og gjennomførbarhet i praksis. Også samarbeidsevner innad i laget ble vektlagt.

To lag, Air DNB og Los, stakk av med seieren og er dermed med videre til konkurransen som avholdes i Oslo mandag.

– Det er helt fantastisk å vinne, men uventet siden det var så mange gode kandidater, forteller Tine Gjøstein fra laget Air DNB.

Gruppens idé er å bygge en app, som fungerer som en digital løsning for å selge bolig. Konseptet er å eliminere mellommenn som megler og takstmann, og basere seg salget på en «smarttakst». Gruppen vil også gi forbrukeren mulighet til å sette egen ønsket pris på boligen sin.

– Nå må vi bare satse på å vinne alt, legger lagkamerat Jørgen Schreiner til.

– Komplisert boligmarked

Den andre vinneren, Los, ønsker å være en navigatør i boligmarkedet.

– Los overlater arbeidet til apptjenesten, slik at forbrukeren kan oppnå best rente, sier Jon Eirik Robstad.

Også Robstad med lagkamerater var storfornøyd med seieren. Han forteller at mange mener boligmarkedet, med lån og renter, er ukjent farvann. Deres ønske er å la en app gjøre hele arbeidet med boligsalg.

– Brukeren skal slippe å sette seg inn i noe som for mange er veldig komplisert, forteller han.

Konkurransen ble avholdt i Bergen, Trondheim, Stavanger, Oslo og London. Vinneren av hele arrangementet sammenlagt kåres mandag.