Siste stopp før voksenlivet?

FOTO: LENE RISHOLT THOBJØRNSEN

Hvilke mål vi har for fremtiden og hvorfor vi gjør som vi gjør er ikke alltid lett å vite selv eller å forklare til andre. Det er likevel et av de viktigste temaene for studenter.



Fra barneskolen av var spørsmålet klart: «Hva skal du bli når du blir stor?». Selv ville jeg bli dyrlege, og venninnen min ville bli kakesmaker. Det å bli voksen virket uendelig langt unna, og planleggingen var ikke nødvendig å starte med helt ennå. Av en eller annen grunn hoppet vi over dette stadiet og øvet oss heller på å bli mødre. Så, før jeg visste ordet av det, satt jeg på Samordna opptak for å bestemme meg for hva jeg skulle studere. Tiden var kommet for å bestemme meg for det jeg mest sannsynlig skulle jobbe med resten av livet. Siste stopp.

Nå har jeg begynt å studere. Verken jeg, familien min eller venner vet om dette er rett for meg, men skolens løp begynner i hvert fall å virke kjent. «Hva tenker du å bruke studiet ditt på?». Spørsmålet og svaret en skal gi, gnager kontinuerlig på oss studenter. Dette er tross alt innspurten før det virkelige voksenlivet begynner, og alt som hører til det skal vi liksom være forberedt på når vi er ferdige.

Er det nødvendigvis slik at det vi studerer er det vi kommer til å jobbe med? Ofte støter jeg på folk som studerer ting jeg selv aldri har hørt om, eller synes er helt bort i natten ubrukelig og uinteressant. Fargefilosofi, for eksempel. Realiteten er at vi egentlig ikke kan vite hvilken retning studiet og alt det innebærer fører oss og hva vi kommer til å ende opp med. Mange har en mer langsiktig plan med studievalget sitt enn andre er klar over. Er det kanskje vi som mangler kunnskap om personen vi snakker med og studiet den personen studerer?

Selv går jeg på et studie som folk smiler av når de hører om. Jeg studerer nemlig språk, og det er ikke dette jeg vil jobbe med, men jeg kunne tenke meg kunnskapen i livet; livet som ikke bare handler om min fremtidige jobb, men om mitt fremtidige liv, hvor jeg håper på å kunne bestille en kaffe på fransk og samtidig slå av en prat med kelneren. Og kanskje hjelpe barna mine med fransk på skolen. Hvis jeg fremdeles husker det, da.

Som student på første semester er jeg allerede lei spørsmålet om hva jeg studerer og hva jeg «skal bruke det til». Selv har jeg svaret klart, men det er ikke alle som har det. Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting. For studiet ditt er ikke siste stopp. Siste stopp finnes ikke, tror jeg. Mest sannsynlig finner vi svaret på «Hva skal du bli når du blir stor?» samtidig som vi skjønner at det ligger mer i dette spørsmålet enn bare vår fremtidige jobb.