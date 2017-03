Skivebom fra Det Juridiske fakultet og dekan Strandbakken

ARKIVFOTO: ADRIAN BRUDVIK

«Grov bom høgre!» ville nok skiskytterkommentator Ola Lunde sagt om Det juridiske fakultets nettsak om egen student og Strandbakkens påfølgende kommentarer i Studvest.

I går tok kampen om å vinne studentens stemme i studentvalget ved Universitetet i Bergen (UiB) en uventet vending. Det juridiske fakultetet (JF) valgte å bruke egen nettside og egne ressurser til å fronte to av seks studenter som stiller til valg til Universitetsstyret ved UiB. God informasjon, vil noen si. Dypt urettferdig og et forsøk på å påvirke valget, vil jeg si.

UiB skal legge til rette for og påse at valg av studentrepresentanter til ulike råd, styrer og utvalg gjennomføres på en sikker og rettferdig måte. Når JF velger å bruke administrative ressurser på å fronte to av seks studenter i en nettsak på uib.no og på sosiale medier, legger de institusjonens tyngde bak noen kandidater. Den omtalte artikkelen som JF la ut på sin hjemmeside ligger under temaet «Studentvalg», har overskriften «Vil ha gratis nettaviser til alle UiB-studenter» og ingressen «Studentene Vegard Fosso Smievoll og Katja Løvik vil ha campussykler, mer praksis i utdanningen og gratis nettaviser. Nå kan du stemme på dem i Universitetsstyrevalget». Dette mener jeg bestemt er påvirkning av valget, noe JF bør holde seg langt unna.

JF har i ettertid vært inne og sminket artikkelen, men det er ikke godt nok. Ja, det er skrevet inn «to av seks kandidater» og navnene til de andre kandidatene er lagt til i bunnen av artikkelen, men ingen av de andre kandidatene får komme til orde eller løfte momenter de mener er viktige.

Dekan Strandbakken sier i et intervju til Studvest følgende: «Dette er en positiv nyhetssak for oss, som handler om at en av våre studenter stiller til valg. Saken er skrevet med nøkternt språk, og favoriserer ikke disse kandidatene». Det er kun to av seks kandidater som kommer til orde, det er to av seks kandidater man ser bilde av, og artikkelen fremstår som en ren reklame uten noen former for kritiske spørsmål eller vinkling. Og da har jeg ikke engang nevnt fordelene av publisitet og eksponering gjennom fakultetets nett- og sosiale medier-sider, noe som kandidatene ellers må jobbe knallhardt for å oppnå.

Dekan Strandbakken sier avslutningsvis i sitt intervju med Studvest «Hvis noen har problemer med denne artikkelen, får de komme bort på fakultetet og få et kurs om ytringsfrihet». Her mener jeg at dekan Strandbakken igjen bommer på blinken, denne gangen med en ekstremt arrogant kommentar. Dette handler ikke om ytringsfrihet i seg selv, men om hvordan JF i dette tilfellet har valgt å bruke sin ytringsfrihet. Problemet er at et fakultet, en del av UiB, har tatt side i valget av studentrepresentanter til UiB sitt styre. Det juridiske fakultet skal ikke på noe tidspunkt ta side i valg til noen av institusjonens organer, og bør holde seg for gode til å publisere slike saker.

Det å stille til valg er en enorm påkjenning, noe som Strandbakken selv vet ettersom han er valgt dekan. Man skal man skal lage et program, reklamemateriell og stå på stand. Man skal selge seg selv til en studentmasse som egentlig ikke bryr seg, en prosess som er tøff nok uten at et fakultet skal kaste sin støtte bak en annen kandidat. Til slutt håper jeg at Det juridiske fakultet tar ned nettsaken og Facebook-posten slik at vi kan få en rettferdig valgkamp uten institusjonens innblanding.