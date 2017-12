Det er ikke alltid like enkelt å bo med andre. Det kan Adrian, Dane og Sondre skrive under på.

De fleste som har bodd i kollektiv vet at det kan by på en del interessante opplevelser. I noen tilfeller kan det også bli for mye av det gode. Det kan disse tre 25-åringene skrive under på.

Rev ned taklampe i fylla

Adrian Broch Jensen (25) bodde i Parkveien i perioden før Nygårdsparken var stengt. Han kan fortelle at å bo der var spesielt i seg selv, fordi stedet var fullstappet av narkomane.

– Vi hadde et lite tak over inngangsdøra, som også var skjermet. Det var rett og slett perfekt for de narkomane å koke opp noen skudd når det regnet. Som de fleste vet regner det jo en del i Bergen, sier han.

Likevel involverte ikke noe av det mer spesielle som skjedde de narkomane. 25-åringen fikk seg en overraskelse da han kom hjem fra juleferie til en mørk og iskald leilighet. Det viste det seg at strømmen i leiligheten hadde gått, og ingen hadde gjort noe med det. Romkameraten som var ansvarlig for strømbruddet hadde vært i leiligheten gjennom hele perioden.

Det var egentlig litt flaks at han ikke døde. Adrian Broch Jensen

Livet til kompisen besto stort sett av jobbing og festing, forteller Adrian. På en av disse festene hadde han fått i seg diverse ulovlige substanser, for så å bestemme seg for at lyset i taket skulle ned.

– Han hadde hoppa opp og klart å røske ned taklyset. I samme sekund gikk all strømmen fordi han dro ut en ledning. Det var egentlig litt flaks at han ikke døde, fordi han kunne jo fått elektrisk sjokk, sier Adrian.

Dette viste seg å være grunnen til at leiligheten var ubeboelig etter juleferien, opplyser Adrian. Både han og de han bodde med måtte bo hos venner til vaktmesteren kom og fikset strømmen et par uker senere.

Fikk nok og flyttet ut

Akkurat som leietakere, finnes det også forskjellige typer utleiere. For Dane Lundberg (25) og hans romkameraters del, hadde de i en periode en utleier som hadde for vane å ta del i deres privatliv. Han kunne finne på å låse seg inn på både rom og fellesarealer, forteller studenten.

Det var da jeg fikk nok og flyttet ut. Dane Lundberg

– Jeg kom hjem fra jobb litt tidlig en dag og fant han med nøkkelen i låsen på døra til rommet mitt. Da jeg spurte hva han holdt på med, fikk jeg til svar at han bare skulle sjekke om alt var i orden. Og det var det jo, så han gikk, men virket litt brydd, forteller Dane.

En stund senere hendte det noe som skulle endre bosituasjonen til kollektivet. En av jentene hadde dratt hjem på ferie, men uten advarsel hadde rommet hennes blitt leid ut til noen andre. Litt overrasket sendte Dane melding til hun som skulle ha flyttet ut.

– Hun svarte at hun ikke hadde flyttet ut, og det viste seg da at utleieren hadde plassert alle tingene hennes ned i kjelleren og leid ut til noen andre mens hun var på ferie. Det var da jeg fikk nok og flyttet ut, forteller han.

Mystisk gulvbæsjer i timannskollektiv

Sondre Kirchoff Solnørdal (25) bodde på et tidspunkt i kollektiv med ni andre gutter. Ingen av kollektivkammeratene hadde bodd i eget krypinn tidligere.

– Og det gikk jo ganske fort til helvete, understreker han.

På et tidspunkt begynte de å kjenne en intens søppellukt i kollektivet, og det viste seg at en av guttene hadde stappet all søpla si inn i et skap.

– Bakgrunnen for dette var at vi trengte et nøkkelkort for å tømme søppelet, noe han aldri hadde skaffet seg. I stedet hadde han presset fire måneder med søppel inn i det ene skapet. Til slutt måtte vi låse skapet fordi han fortsatte å legge søppelet sitt der, sier studenten.

Og det gikk jo ganske fort til helvete. Sondre Kirchoff Solnørdal

Det var ikke den eneste hendelsen i kollektivet som involverte vond lukt. Det ble en gang funnet en bæsj på badegulvet.

– Det var åpenbart en menneskebæsj, sier Sondre.

Ingen av guttene tilsto å ha gjort det, og det skjedde i tillegg på en hverdag da ingen hadde fått i seg verken alkohol eller andre ting. Til den dag i dag har ikke Sondre funnet ut hvem som var synderen.

