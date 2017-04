– Vanskelig når du skal reise ut

TIDKREVENDE. Student ved UiB, Lise Bordvik, forteller at semesteret i forkant av utveksling er stressende. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

Studenter som tar lektorutdanningen ved UiB er misfornøyde med skolens utvekslingsopplegg. – Forutsigbarheten og sikkerheten er for dårlig, mener ANSA-President.

Universitetets mål for utveksling Minst 40 prosent av studentene som avlegger en grad ved UiB ha hatt et utvekslingsopphold i utlandet som del av gradsutdanningen.

Faglig ledelse skal aktivt oppfordre studentene til utveksling. Kilde: UiB’s handlingsplan for internasjonalisering 2016-2022

I forrige uke skrev lektorstudent i nordisk Steinar Timenes en kommentar i Studvest, der han kritiserte utvekslingsrutinene ved Universitetet i Bergen (UiB).

Også studenter ved lektorutdanningen med master i fremmedspråk opplever problemer når de planlegger utveksling.

– Det var generelt dårlig informasjon, og mye vi måtte finne ut av selv. Vi fikk også informasjon når det egentlig var for sent å få den, forteller Lise Bordvik, som studerer til å engelsklærer.

Bordvik fikk blant annet ikke informasjon om at hun trengte å ta en engelsk-test i forkant av utveksling i USA. Dette fant hun selv ut av to måneder før avreise.

– Da var det ikke noen slike tester tilgjengelig i Bergen. Heldigvis fikk jeg plass på en test i Stavanger, men jeg måtte kjøre dit og betale for reisen og overnatting.

– Dårlig timing

Anette Nygaard er student ved det samme studiet, og har i likhet med Bordvik opplevd problemer med utveksling.

– Vi har hele tiden fått beskjed om at 6. semester er det beste semesteret for å reise på utveksling , men det er jeg sterkt uenig i.

Nygaard mener at det heller burde anbefales å reise på utveksling i 4. semester.

– På fjerdesemesteret når jeg tar mitt andre fag, historie, hadde det vært enklere for meg å finne passende fag til utveksling, enn når jeg skal ta mer spesifikke engelskfag senere.

Prodekan for utdanning og internasjonalisering ved UiB, Claus Huitfeldt, har forståelse for at det kan være vanskelig å reise på det 6. semesteret. Han forteller at programutvalget for lærerutdanning har fremmet et forslag som vil legge til rette for å gjøre utvekslingen tidligere.

– Vi vil endre dette fordi at det nå på sjette semesteret blir en blanding av fag som har vist seg å være praktisk vanskelig å kombinere med utveksling.

Huitfeldt forteller at dette tidligst kan tre i kraft høsten 2017, men at det først må diskuteres videre og bli vedtatt.

Ny runde med utveksling

Til tross for vanskene knyttet til utveksling, ønsker Bordvik å reise ut på nytt som masterstudenter. Med praksisopplegg i første år, må utvekslingen bli det siste året – samtidig som masteroppgaven skal skrives.

UiB har fortalt henne at dette skal la seg gjøre. Men godkjenning av tema for masteroppgaven her hjemme er ikke klart før i midten av mai, og flere skoler krever et såkalt «research proposal» i opptaket lenge før det.

Bordvik må derfor ha godkjenning fra både UiB og skolen hun drar på utveksling til.

Seksjonssjef for studier og forskerutdanning ved Det humanistiske Fakultet, Ranveig Lote, forteller at det ikke er lagt opp til at utveksling skal foregå på masternivå, men at de prøver å imøtekomme studentenes ønsker.

– Vi har ikke hatt praksis på dette tidligere, og har derfor ikke vært gjennom prosessen. Det dukker opp ukjente problemstillinger som må løses underveis, sier hun.

Lote anbefaler studenter å ta kontakt med studieveileder ved problemer, slik at mulighetene for en eventuell tidligere tilbakemelding om godkjenning kan avklares.

– Risikoen ligger hos studenten

President i Association of Norwegian Students Abroad (ANSA), Ole Kristian Braset, mener at UiB ikke burde være dårligere på utveksling på masternivå enn på bachelornivå.

– Det finnes mange gode muligheter også på masternivå. Derfor liker vi kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens forslag om at utveksling skal være en «opt-out», ikke en «opt-in». Dette betyr at studentene fremfor å velge utveksling heller må velge det bort dersom de ikke ønsker det. Da blir det mer tilrettelagt, sier han.

Braset mener at Bordvik sine problemer med godkjenning av masteroppgave er et eksempel på at forutsigbarheten og sikkerheten er for dårlig.

– Risikoen ligger hos studenten, og det er ikke bra.