Slik ble de musikkgründere

ENGASJEMENT. Bjarte «Punkebjarte» Malum sier han er mange skyldig en stor takk for karrieren hans som musikkgründer.En av disse er studentradioen i Bergen. FOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN.

Gjennom studentorganisasjoner fikk Bjarte Malum og Øyvind Grimsgaard bygget nettverk og tilegnet seg verdifulle erfaringer. – Men det er ikke nødvendigvis alltid slik, mener musikkgründer Andres Dahl.

– Jeg kunne ingenting om radio eller platesalg da jeg startet med det. Da jeg først skulle begynne å spille i band kunne jeg heller ikke spille gitar. Det er bare å prøve, så lærer man etterhvert og det blir bra til slutt, sier Bjarte Malum.

Han er soloartist og platedistributør for Punkebjartes Punkeplater. Gjennom ti år i Studentradioen i Bergen (SRiB) fikk han erfaring med å bygge kontaktnettverk, gjøre hardt arbeid og klare seg på egenhånd, noe han kaller DIY – «Do It Yourself».

– Dette var lenge før facebook og all kontakt var gjennom e-post, noen ganger brev. For å finne ny musikk måtte vi gi jernet og mase på plateselskapene for å sende oss promoer. Helt i starten kjøpte jeg all musikken vi spilte på Platekompaniet, sier Malum.

Verdifullt nettverk

At studentorganisasjoner kan være en inngangsport for unge kulturgründere, er student ved Norges Handelshøyskole (NHH), gründer, bookingansvarlig på Hulen og musikkmanager Øyvind Grimsgaard enig i.



– Jeg startet med å booke konserter for Hulen for fem år siden. Her fikk jeg en fot innenfor musikkbransjen og opparbeidet meg en forståelse for hvordan det fungerte. Jeg fikk et verdifullt nettverk og en kunnskap man bare får av å ha slike erfaringer, sier han.

Han tror likevel det handler om mer enn bare å engasjere seg i en studentorganisasjon.

– Det ligger mye arbeid bak det første steget. Man må tilegne seg mye kunnskap i forkant så man slipper å gå på alle nybegynnerfeilene, sier Grimsgaard.

Andres Dahl, gründer av Paperclip Management og siviløkonom fra NHH mener det viktigste er å vise gode resultater via artistene sine. Han er enig i at det ligger mye arbeid bak, og at ryktet er essensielt for å være attraktiv i markedet.

– For meg startet det hele med en perifer bekjent som laget musikk, og resultatene en oppnådde med denne artisten over tid var en døråpner til både bransjeaktører og andre artister. For meg hadde det egentlig ingenting å si at jeg ikke hadde vært med i en musikkfokusert studentorganisasjon tidligere.

Sandkasse for studenter

Hva som utgjorde suksessen til Malum mener han selv er en sammensatt årsak.

– Det var mest på grunn av hardt arbeid, men jeg er også veldig takknemlig for alle mulighetene jeg fikk i radioen. Det er en slags sandkasse for studenter der man kan utfolde seg kreativt, sier han.

Når man skal velge studentorganisasjon presiserer han også at man bør velge det man brenner for.

– Hvis du ikke vet hva du brenner for, må du bare prøve et eller annet.

Meningene til Grimsgaard når det gjelder hvorfor man burde engasjere seg i studentorganisasjoner er klare. Steder som Hulen og Kvarteret har mange frivillige stillinger som booking, PR, teknisk gruppe og lignende som man kan søke på hvis man har interesser i feltet og ønsker flere erfaringer.

– Det sitter ofte flinke mennesker i disse undergruppene som sørger for opplæring, og man er i disposisjon for større budsjetter, slik at man får en reell jobberfaring.

– Be om hjelp

Å spørre andre i bransjen om tips og hjelp er heller ikke ulovlig, mener Grimsgaard.

– Ofte er de veldig hjelpsomme ettersom de også i bunn og grunn bare bygger nettverk på den måten. Det eneste man kan gjøre er å hoppe i det og stå på, sier han.

Han poengterer også at det er veldig viktig å dra på bransjetreff som Bylarm, Trondheim Calling og Vill Vill Vest.

– Du må vise trynet ditt!