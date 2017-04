Slik var Game of Thrones-Helhus

FOTO: LENE RISHOLT THORBJØRNSEN

Til tross for at vinteren kom rekende (tilbake) den sene aprilkvelden, trosset flere hundre Game of Thrones-entusiaster snøværet for å være med på festlighetene.

Med over 1000 stykker totalt på «skal» og «interessert» på Facebook-arrangementet, var det store forventninger knyttet til Studentersamfunnets Helhus med tema fra Game of Thrones.

– Vi forventer selvfølgelig at det skal komme en del folk, vi ser det er betydelig mye større interesse for dette enn for de foregående helhusene vi har hatt. Det står mange flere på «interessert», også vet vi jo at Game of Thrones er en populær serie, sa Samfunnet-leder Sindre Viulsrød i forkant av arrangementet.

Winter is coming

Han og resten av Samfunnet oppfordret folk til å kle seg ut til arrangementet, og flere kostymetips ble postet på arrangementsiden i forkant. Anne Askeland og Signe Landsverk Holst, som stod i døra og slapp folk inn, kunne fortelle at mange hadde tatt oppfordringen om å kle seg ut på alvor.

– Det er mange som kommer utkledd. Mange «dothrakier», mange iført kjoler fra den fiktive hovedstaden i Game of Thrones-universet, Kings Landing, samt en og annen ridder. En jente hadde laget skjegg av håret sitt, som hun hadde samlet sammen under haken. Det var kult, sier Landsverk Holst.

De to kan fortelle at da klokken slo 11, hadde over 600 gjester trosset snøværet for å være med på Game of Thrones-arrangementet.

– Snør det ute nå? spør Askeland en av de ankomne gjestene.

– Jepp. Winter is coming, svarer gjesten lattermildt.

Flere dothrakier og riddere var å se i køen inn til Kvarteret. Til og med en og annen drage stakk hodet fram fra under hetta ute i snøværet. En av dem som hadde kledd seg ut som Dothraki var Lise Henriksen.

– Vi har hatt det veldig gøy så langt, dette er et fantastisk opplegg!

Venninnen Marita Evans, utkledd i en Daenerys-kjole, istemmer:

– At noen faktisk gidder å ha en fest for oss Game of Thrones-geeks synes vi er veldig kult.

– Sverd er kult

Blant kveldens trekkplastere var Elio Garcia, som en av verdens fremste eksperter på Game of Thrones, bergensbandet Tom Stockman, i tillegg til gruppen Historical European Martial Arts (HEMA). Sistnevnte var invitert for å vise publikum hva Game of Thrones-serien gjør galt når det gjelder sverdkamp, samt vise hvordan det kan gjøres bedre.

– Vi driver med dette fordi vi synes sverd er sykt kult, sier Daniel Flokenes til publikum, før de setter igang fektedemonstrasjonene.

Det går fort i svingene når de pansrede HEMA-medlemmene gyver løs på hverandre med sverdene, til gisp og begeistring fra publikum. Daniel Flokenes, som leder foredraget, forteller at realistisk sverdkamp ikke nødvendigvis behøver å være treigt og kjedelig å se på, hvis man kan litt teknikk.

– I Game of Thrones gjør de de samme klassiske feilene som i andre serier. Skuespillerne har altfor store bevegelser, og ser ofte ut som to kjøttstykker som klasker sammen. De kunne gjort så mye mer – hadde de vært ekte riddere og trent siden de var ni, ville de kunnet mye mer teknikk enn som så!

– Når det er sagt, er det mange som er verre. Game of Thrones er sånn circa midt på treet, legger han til.

Flokenes tror de mange feilene i historie- og fantasyserier som Game of Thrones skyldes to ting:

– Mange filmskapere vet ikke at det finnes folk som har peiling som de faktisk kan leie inn. HEMA har ikke eksistert så mange tiår, så det er ikke så mange som vet om oss. I tillegg kan jo de færreste skuespillere fekte, så man må legge koreografien på et nivå de kan få til.

Flokenes forteller at gruppen håper på nye rekrutter etter kveldens suksess.

– Det virket i hvert fall som om folk syntes det var gøy!

Etter den stadige opphopningen av folk å dømme, og ifølge Samfunnet-leder Viulsrød, virket det definitivt som om folk syntes arrangementet var gøy.

– Vi har ikke klart noen tall ennå, men etter alt å dømme har dette gått veldig bra, sier Viulsrød når arrangementet er omme.