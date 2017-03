Sluttet på studiene for å satse på musikken

KLASSISK POP. Man blir veldig opptatt av hva som skal være den nye greien, men det var viktigere for meg å se tilbake på hvorfor jeg egentlig startet - det hadde jeg nesten glemt. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

Musiker og gründer av Paperclip AS Didrik Thulin forteller hvordan lidenskapen brakte ham vekk fra studiene og inn i musikken, og hvordan han har jobbet for å komme seg videre etter studiene sammen med låtskriver Askjell Solstrand.

Den aktuelle bergensmusikeren Didrik Thulin studerte skipsfart og logistikk ved Høyskolen på Vestfold, samtidig som han holdt på med musikken. Etter dette fikk han jobbtilbud, men var usikker på hva han egentlig ville gjøre med fremtiden. Han forteller at valget var vanskelig, særlig med tanke på at hvis han valgte musikken var framtiden uklar. Han visste likevel at det var nå eller aldri.

– Jeg takket pent nei til jobbtilbudet. Alle de rundt meg trodde det hadde klikket for meg. Å plutselig si at «jeg skal bli musiker» er ikke så veldig lett, sier han.

At Thulin har studert økonomi mener han ikke har så mye å si for at han har klart å starte sitt eget selskap, «Paperclip AS». Det har han gjort sammen med to andre som har siviløkonomutdanning fra NHH, noe han mener har vært til stor hjelp. Så kan han selv konsentrere seg om «musikertankegangen» i selskapet.

Hvis det er noen som begynner å kjøpe blomster til kjæresten sin etter at de har hørt låten er det veldig bra.

Didrik Thulin, musiker og musikkgründer

– Jeg er den personen som har en Rema 1000 – pose full av kvitteringer en måned før selvangivelsen skal inn. Selskapet hadde ikke vært så godt styrt hvis det var jeg som tok meg av det.

Made Management, som Thulin tidligere var under, har hjulpet dem med mye som er vanskelig i en oppstartsfase som gründere av et agent- og managerfirma. Han forteller at det er mange steder man kan tråkke feil og gjøre dumme avtaler som ser fine ut der og da, men som egentlig ikke er så gjennomtenkte.

– Som helt nye i bransjen har man bare ikke nok info til å gjøre de riktige valgene. Made Management er «Den gode faren vår», sier han.

Går solo

Thulin er aktuell med låtene «Used to your love» og «Leave me be» etter at bandet han var med i, WDSTCK, gikk hver til sitt nå nylig. Prosjektet er gjort i samarbeid Askjell Solstrand og Simen Hope, tidligere bandmedlemmer av WDSTCK,

– Vi er veldig spent. Vi vet ikke hvordan det går før sangene er ute. Vi jobber sammen fremdeles, og det er veldig kjekt.

Dette er den første utgivelsen til Paperclip AS. Han har lært mye om de forskjellige stegene man må gjennom før en utgivelse, og mener at når det blir gjort slik, må man være uredd og klar for å selge hele pakken istedenfor å bare være artist.

– Det å ha så mye innblikk i sitt eget prosjekt er bra, men også skummelt. Problemet er å få det på avstand, og av og til er det vanskelig å se det utenfra slik en annen ville gjort.

Solstrand studerte musikkproduksjon på Høyskolen Kristiania. Før dette hadde han kun gjort låtskriving og komponering.

– Det var den biten av musikk jeg aldri hadde rørt før fordi jeg følte det var så mye; studio og produksjonsdelen. Det gikk heldigvis veldig fint, og jeg fikk veldig inspirerende lærere som jobbet her i studio.

Etter å ha levert semesteroppgaven fikk han jobbtilbud i studioet til Made Management.

– Jeg var nølende, og visste at jeg egentlig ikke var flink nok til å jobbe der på det tidspunktet. Likevel ble jeg ble såpass giret at jeg nesten har bodd her siden. Det var veldig stas!

Å slutte på skolen og starte som produsent var også en utfordring, sier Solstrand. Han beskriver seg selv som at han var «den nye studionerden», og turde i begynnelsen ikke å spørre de andre hvilke knapper han skulle trykke på.

– Det var da jeg og DePresno begynte å jobbe sammen at folk skjønte at jeg faktisk kunne brukes til noe. Vi brukte noen måneder på å finne sound, og da vi laget den første demoen til «Forever» begynte ting å skje.

Stjernesamarbeid

Låten «Used to your love» har Thulin og Solstrand skrevet sammen, og Thulin mener han har funnet tilbake sin originale sound som musiker. Thulin har tidligere blitt remixet av Kygo, spilt med Lemaitre og vært i Urørt-finalen sammen med Solstrand og resten av WDSTCK. Solstrand på sin side har produsert og skrevet låter for Aurora, Sigrid Raabe og DePresno, for å nevne noen.

– Jeg håper noen innser litt ting i låten. Den handler om at nyforelskelsen går over og at ting blir tatt for gitt. Hvis det er noen som begynner å kjøpe blomster til kjæresten sin etter at de har hørt låten er det veldig bra, forteller Thulin.

Solstrand presiserer at det er viktig å jobbe hardt hvis man vil ha muligheten til å leve av musikk. Han mener at den kompetansen som er blitt bygget opp i Bergen er unik, og at musikkmiljøene i andre byer ikke er like definert.

– For en som har lyst å ha musikk som sitt levebrød er Bergen et veldig fint startpunkt, og en nydelig studentby generelt. Du må ikke studere musikk for å komme inn i det. Jeg har bare blitt dratt inn i det, og blitt her siden.

Thulin sitt råd til andre som er lidenskapelig opptatt av andre ting enn det de studerer er klart. Han sier at det man velger å arbeide hardt for vil automatisk gjøre at man får en kjærlighet til det, og da vil veien videre bli klarere.

– Man har muligheten til å velge utradisjonelle yrker når man bor i Norge. Det å tørre å satse er viktig. Du får det ikke til hvis ikke du prøver.