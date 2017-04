SosDem med flest stemmer

JUBEL. Gleden var stor da det ble klart at Sosialdemokratisk Liste vant valget. FOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN

Sosialdemokratisk Liste sitter igjen som vinnere av studentvalget 2017, og får til sammen seks representanter i Studentparlamentet.



Så mange får listene i parlamentet: Sosialdemokratisk liste: 6

Venstrealliansen: 5

Realistlista: 4

Liberal liste: 4

Blå liste: 2

DARA – Det andre reelle alternativ: 2

International Students: 1

De politiske listene som stilte til studentparlamentsvalg var i dag samlet på Det akademiske kvarter for å få valgresultatet. Like etter klokken 18 var det klart at Sosialdemokratisk Liste og Venstrealliansen får flest representanter i studentdemokratiet. De som er valgt til å representere studentene i universitetsstyret er Vegard Fosso Smievoll og Katja Løvik.

– Vi er veldig glade, det har vært en tøff valgkamp, sier 1. kandidat for Sosialdemokratisk liste, Martha Rolland Jacobsen.

Hovedsakene til sosialdemokratene er å heve kvaliteten på seminarundervisning, styrke studentenes psykiske helse og forenkle overgangen fra studie til arbeidsliv.

Det har vært en veldig god innsats. Oppslutningen gjenspeiler denne innsatsen. Vi har en bedre median i år, med færre blanke stemmer enn tidligere. Eirik Lie Reikerås, leder av Studentenes valgstyre

God oppslutning

3297 studenter avga sin stemme, noe som utgjør en oppslutning på 22,6 prosent av alle studentene ved universitetet. Dette mener lederen av Studentenes valgstyre, Eirik Lie Reikerås, er noe å være fornøyd med.

– Det har vært en veldig god innsats. Oppslutningen gjenspeiler denne innsatsen. Vi har en bedre median i år, med færre blanke stemmer enn tidligere, sier han.

Reikerås legger til at valgoppslutningen er marginalt lavere enn i fjor, men fortsatt høy. Studentene ved UiB har med andre ord fortsatt Norges høyeste deltakelse.

Nykommerne hevdet seg ikke

I fjor var DERA blant valgvinnerne. Årets nykommere DARA klarte imidlertid ikke å hevde seg på samme måten. Dette til tross for listens sterke inspirasjon fra DERA.

– Vi er helt ferske i gamet. Sett i lys i at vi ikke har det største kontaktnettverket, er vi fornøyde med oppslutningen vi har fått, sier 1. kandidat i DARA, Truls-Einar Johnsen.

Under DARAs plassering kom det andre nye listen, Internasjonale Studenter. Denne listen fikk en representant i parlamentet.

Gjenvalgt

Det har også vært avholdt rektorvalg i forbindelse med studentvalget. Der var det tidligere rektor, Dag Rune Olsen, og dekan på det Humanistiske fakultet, Margareth Hagen, som ble valgt til rektor og prorektor ved Universitetet i Bergen.

Olsen og Hagen hadde imidlertid ingen motkandidater, og trengte i prinsippet bare en stemme for å vinne.

Dette var resultatet i fjor: