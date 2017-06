Spillelisten uke 22

MATS WAWA. Ukens låt kommer fra dette bandet som synger om psykedelisk overflod. Det skal ikke ses bort ifra at det er blitt hentet litt inspirasjon fra The Beatles. FOTO: MARIANNE BERG NILSEN.

Studvest og Trigger Bergen fra Studentradioen i Bergen (SRiB) har inngått et samarbeid der syv nye sanger presenteres hver uke. Her er ukens spilleliste.

Hallais kjære medmennesker! Nå rett før sommerferien går vi en tid i vente der det slippes mye ny musikk og dette preges også ukens liste av. Mange av artistene på listen denne uken er klar for å vise seg frem – både på diverse festivaler og konserter i løpet av sommermånedene. Det ser ut til at vi går en fin sommer i sikte, musikalsk og forhåpentligvis værmessig!

Ukens låt: Mats Wawa – Psychedelic Overload

Det nyeste tilskuddet til den psykedeliske musikktrenden som driver og rusler rundt i Norge for tiden er den ferskeste låta til Kragerø-bandet Mats Wawa. Det er en snau uke siden de varmet opp for Jakob Ogawa, som også har fått en plass på listen. De spiller relativt ofte på en av de flere scenene Bergen har å tilby, og er som oftest øverst på programmet. I den nyeste låta Psychedelic Overlord har de brukt flere psykedeliske musikkelementer som fløyte og ulike gitarpedaler og en repetitiv sangtekst som ikke forventer så mye fra lytterne. Bandet har tidligere vært inne på spillelisten med låta Smoke On The Water, som også trillet raskt inn i våre hjerter. Denne gangen har de et melodiøst og jordnært musikkpreg, til tross for det psykedeliske omfanget. Med 100 prosent av låter sluppet fra Mats Wawa på spillelisten her i år, håper vi det vil resultere i et albumslipp innen 2017 er over. Det hadde vært noe, det!

Miss Tati – No More Love

Til tross for en særegen ydmykhet knyttet til det å slippe egen musikk på streamingtjenester, har ikke Miss Tati ligget på latsiden. Hun er en av de mest aktive live-artistene Norge har å tilby. Hun har gjort de fleste større og mindre arrangementene i Bergen til en fest med både dans og musikk. Bergen Internasjonale Musikkfestival, Nattjazz og Vill Vill Vest er bare tre av flere arrangementer der hun har hatt med seg flere lovende artister fra verden over og presentert en blanding av hiphop, soul, funk, RnB og til og med jazz. Finally, Tati er navnet på hennes nye plate, og vi er enige. Det var på tide! Hun er en unik artist som Bergen by burde være stolt og takknemlig for å huse.

Fredfades ft. Chester Watson – Magia

Hver gang Fredfades slipper nytt materiale er det en reality-check for oss som lytter. Det er et helt uvirkelig høyt nivå på denne oldschool-rap’en fra Norge. På låta Magia har han fått med seg Chester Watson, som trolig fikk hele 7.2 (woah) fra Pitchfork på sin forrige plate. Det er en kort låt på rett under 3 minutter, med rolig beat og en avslappet Chester Watson som står for den vokale delen av låten. Den 2. juni vil hans nyeste 16-spors prosjekt Warmth være tilgjengelig. Med seg på plata har han blant annet Ivan Ave og MoRuf.

Haijk – Not Anymore

Det er ikke lenge siden Hajk slapp debutalbumet sitt og hadde en svært vellykket slippkonsert på Landmark. Det er en sjelden vare å få singelslipp så raskt etter et albumslipp. Det å være rastløse musikere og ikke sitte inne med så nydelig materiale som Not Anymore, settes enormt pris på! Låta er en rolig låt med skyggelagt synth, melodiøs gitar og fin vokal. Hajk har en generell estetisk gjennomført bandprofil med gjennomgående tema i plateomslag, live-visuals og ikke noe sjangerkluss. Det er en fryd å ha dem på lista for andre gang dette året. Vel fortjent!

Jakob Ogawa ft. Clario – You Might Be Sleeping

Det er rundt en ukes tid siden Jakob Ogawa var på programmet til Granbar på Landmark. Denne låta er, i kjent Ogawa stil, en drømmende låt med få musikalske elementer. Fokuset er rettet mot vokalen til Jakob Ogawa, og ved sin side har han Clairo som skaper en fin dynamikk i låten. Det er en kort låt på litt mer enn 2 minutter, men det er to virkelig etterlengtede minutter, med tanke på at det er en stund siden 19-åringen slapp noe sist. Låta You Might Be Sleeping er en smakebit på hva som er å vente av EPen Bedroom Tapes, som er ute 16. juni!

Orlando Julius – Peace, Love and Happiness

Orlando Julius er en gledesspreder av et menneske. Han er en fabelaktig jazzmusiker som blander elementer fra reggae og funk, og har vært en av del av utsprunget for afrobeat mellom 60- og 80-tallet. Musikken hans gir en nydelig mulighet til å rømme fra alt som er vondt her i verden. For et års tid siden var han å finne på Øyafestivalen, der Orlando Julius sammen med en hel haug av fantastiske musikere skapte magi på det ellers vide programmet som Øyafestivalen har hatt de siste årene.

Monogem – Talk

Albumet 100 Percent fra Monogem er noe mer repetitivt enn det soloartisten serverte tidlig i fjor. Hun har et preg av pop og elektroniske, men minimalistiske beats. Hun har fokus på sin feminine vokal som er veldig passende med de lyse tonene som går i bakgrunnen. Låta Talk er en rolig låt som trekker denne spillelisten litt ned på jorda igjen. Vi er innom alt fra reggae til psykedeliske wah-pedaler til fløyte. Det er fint med en til tider melankolsk pop-låt til å avslutte ukas spilleliste med! Dette er virkelig et imponerende verk fra et talentfullt individ. Det settes pris på!