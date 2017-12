Mitt syv-ukers opphold i Caen, Frankrike, er nå ved veis ende. Det har vært en opplevelse uten like, og frankofili er ikke lenger et dekkende ord for mine følelser overfor landet med den beste maten, den beste vinen og det vakreste språket i verden. Det er likevel noen aspekter ved det franske samfunnet jeg ikke er blitt helt klok på. Først og fremst gjelder det deres matvaner som jeg har valgt å kalle «spis og kos deg»-dietten.

Mitt første møte med spis og kos deg-dietten var på universitetet. Her kaster man ikke i seg en skive mellom forelesninger, og man har i hvert fall ikke småspisingspauser mellom intervallene på lesesalen. I Frankrike har man ikke bare én, men hele to timer og et kvarters lunsjpause. Dette kan man synes er mye, men hvis man skal følge dietten er det akkurat passelig. På universitetsområdet kan man velge mellom to restauranter. Synet som møter deg når du går inn i hvilken som helst av dem er tre forskjellige seksjoner; én for forretter, én for hovedretter og én for desserter. Utvalget er bra, maten er god, og alt sammen får du til den svimlende prisen av 30 kroner. Hvis du vil ta deg en flaske vin til maten, er dette også selvfølgelig helt greit.

Jeg overdriver, tenker du? Men i denne enorme universitetsrestauranten, som ligger to timer nord for Paris og et steinkast unna alle de normandiske strendene, spiser alle studentene en fullverdig tre-retters klokken tolv. Crême brulée? Sjokolademousse? Napoléonskake? Spis og kos deg! Nå er det nemlig omtrent åtte timer til du skal spise igjen, så det er viktig å bli ordentlig mett. Men frykt ikke – om åtte timer er festen i full gang igjen!

Jeg har også to høner å plukke med den franske dietten. Den første er at de burde slutte å røyke. Som norske studenter føler vi oss rett og slett utenfor ettersom det ikke er sosialt akseptert å bare stå og henge utendørs uten en sigarett i munnen. Det er også helseskadelig. Den andre tingen er kaffen. Uansett om du velger å gå for en «Grand café» eller en «Very very big coffée» når du desperat prøver å bestille en brukbar mengde kaffe, blir man skuffet.Som norsk blir man omtrent like skuffet av det, som når man glemmer termosen med nytraktet kaffe hjemme før forelesning.

Dietten er sist, men ikke minst, umulig å unngå. Dette skjønner man fort etter at man blir stilt overfor vinseksjonen på butikken etter å ha handlet inn til sin ørtende bolognese. Med høy sannsynlighet har man også prøvd å være sunn og derfor kjøpt inn litt ost og kjeks til dessert istedenfor en mousse av forskjellige slag. En god rød til 30 kroner i tillegg? Spis og kos deg!

Kommentarer

kommentarer