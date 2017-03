St. Petersburg, en fungerende alkoholikers himmelrike

«Здравствуйте»! Tenk at det kan være så vanskelig å si hallo?

St. Petersburg regnes som kulturhovedstaden i Russland, noe som har døyvet hjemlengselen for en bergenser. Det hjelper også at byen er kjent for gråe regnværsdager og generelt lite solskinn. Byen ble grunnlagt av Peter den Store, som i motsetning til andre russiske statsledere var ganske fan av Europa. Han ansatte flere europeiske arkitekter, og de utallige flotte bygningene gir følelsen av å gå rundt i Disneyland. Uansett hvor du går, kan du se en katedral eller kirke som overgår det meste du har sett før.

Jeg tar for tiden to masteremner i russisk politikk, og det å studere politikk i Russland er et litt sensitivt tema for mange. Spesielt siden en av grunnene til at jeg valgte nettopp Russland, er for å prøve å forstå hvorfor russerne tenker som de gjør. Noen av russerne jeg har snakket med er stolte over «gjenfødelsen av Russland som stormakt», mens andre krymper seg i skam når jeg spør dem om Ukraina-krisen. En voksende nasjonalisme, en stadig mer autoritær president, et mulig samarbeid mellom Trump-administrasjonen og en Putin-kritiker som blir skutt og drept i Kiev. Politikken her er ikke kjedelig, akkurat. Det omfattende propagandaapparatet på tv er også noe å legge merke til. Du skal ikke sitte mange timer foran RT (tidligere Russia Today) før du sitter og nikker anerkjennende og tenker at kanskje alt egentlig er Vesten sin feil, likevel.

Jeg har nå bodd i Russland i én måned, og St. Petersburg er en by jeg kan anbefale på det sterkeste. Hver helg danser jeg til klokken syv om morgenen i en klubb som blir en bar for homofile etter klokken 03, spiser latterlig god og billig mat og lever ellers som en konge på det som ville blitt betraktet som et trangt studentbudsjett i Norge. Her, i en fungerende alkoholikers himmelrike, koster en gin tonic kun 30 kroner.

Som en svært hjemmekjær bergenser med separasjonsangst var jeg spent på hvordan oppholdet i Russland kom til å bli. Men det er ikke så annerledes enn Norge som man skulle trodd. Folk gir deg fortsatt stygge blikk på gaten, men de hjelper gamle damer av bussen. Det er faktisk ikke så kaldt som alle skal ha det til. Damen som fikser neglene mine er fortsatt en østeuropeer som ikke forstår engelsk. Man snakker kanskje ikke sammen på metroen, men vi er alle bestevenner på fylla. Og akkurat når du begynner å tenke at russere faktisk er ganske normale, ser du at treningssenteret du har meldt deg inn i, tilbyr gruppetimen Knife Fight.