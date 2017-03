Startet løpegruppe for utviklingshemmede

LAGÅND. – Trond er den kuleste jeg vet om, sier et av medlemmene i løpegruppen Fjellgepardene i det bildet blir tatt. FOTO: INGRID KVÅLE FALEIDE

Vernepleierstudent Trond Spurkeland har startet løpeklubben «Fjellgepardene», en løpegruppe for utviklingshemmede i Bergen.

I høst var Trond Helgheim Spurkeland med på å arrangere motbakkeløpet «Kistekleiva opp» sammen med Bergen kommune. Det er et motbakkeløp for utviklingshemmede som ble arrangert for første gang i fjor.

Å arrangere dette løpet ga mersmak, noe som førte til at Spurkeland tok initiativ til å starte løpegruppen «Fjellgepardene løpeklubb», en løpegruppe for utviklingshemmede i Bergen.

Gruppen samles på Skansemyren idrettspark hver mandag, og trener i terrenget rundt banen.

– Medlemmene vi har med nå synes dette er veldig gøy. De synes det er spennende å løpe litt på utsiden av en løpebane og opp i fjellene, forteller Spurkeland.

Brenner for jobben

Spurkeland startet løpeklubben i januar og har hatt treninger hver uke etter det.

– Jeg gjør dette frivillig og får ingen lønn. Men jeg liker veldig godt å trene og løper mange motbakkeløp selv, så jeg får mye igjen for å være med på dette, sier han.

I tillegg til å være glad i å løpe, setter Spurkeland pris på å kunne gjøre noe fint for andre.

– Jeg har jobbet mye med utviklingshemmede og brenner ekstra for det, forteller han.

Til vanlig jobber han i et bofelleskap i Åsane og studerer til å bli vernepleier ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Vil bli del av et idrettslag

Så langt er det bare tre medlemmer i løpegruppen, og alle er mottakere av tjenester for utviklingshemmede. Gruppen vil gjerne ha flere medlemmer, og forsøker å nå ut til forskjellige idrettslag som kunne vært interessert i å samarbeide med dem.

– Det å komme inn i varmen hos et idrettslag er målet for gruppen nå.

Nå trener gruppen mot neste motbakkeløp som arrangeres 26. august i år. Da skal også Varegg idrettsklubb hjelpe til som arrangør.

Ønsker flere medlemmer

De som er med i løpegruppen i dag er løperne som kom på pallen i «Kistekleiva opp». Spurkeland forteller at det har vært vanskelig å få med flere medlemmer, men at det er noe de jobber aktivt for.

– De som er med i gruppen i dag trener også aktivt med håndball, fotball eller løping.

Spurkeland håper de etter neste løp kan nå ut til flere, og skape en større klubb med flere medlemmer.