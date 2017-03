Sterke historiar, men forvirrande handling

Boka «Harehjerte» har sterke, og ekte historiar, men det blir fort for masse å halde styr på.

BOK «Harehjerte» Forfattar: Ingrid Melfald Hafredal Sjanger: roman

«Harehjerte» er ei bok som omhandla alt som skjer på ein institusjon for unge med psykiske lidelser. Du får følge mange av ungdommane som er lagt inn der, som alle lide av forskjellige problem, og dei som jobbar der. Blant anna ei som beskrive sult som fargar, ein som hoppa frå ei bru, og synes dataskjermen er det viktigaste, ein miljøterapeut, ein psykiatar, og ein sjukepleiar.

Språket er lett og enkelt å lese, og til tider med hint av dialekt, og nokre flotte samanlikningar. Boka er hovudsakleg delt opp i tre deler, med korte kapittel, og inni mellom eit avsnitt på berre ei side. Det at boka er så oppdelt med korte kapittel, gjer det mykje enklare å lese vidare, uten at det blir for tungt. Ein har og nokre avsnitt i nokre av kapitla som berre er samtalar utan beskrivelsar, som verkar enkelt og greitt.

Boka inneheld veldig mange hovudpersonar, og grunna korte kapittel blir det ofte bytta mellom dei, og det er til tider slitsamt. Dei går og av og til litt fram og tilbake tid, og det tar litt tid før ein har kontroll på kva som skjer.

Det er heller ikkje sitatstrek eller noko anna som viser kven som seier kva. Det går som regel bra, men ein kan av og til gå litt i surr på kven som seier kva, og om det er tankar eller noko som blir sagt.

Utanom det, er det sterke historiar som blir fortalt frå deira synspunkt. Det at dei sjølv fortel alt dei opplever gir meir truverd bak historiane. Og det er spennande å kunne lese synspunkt frå både dei som er lagt inn, og frå dei som jobbar med dei. Du får begge sidene av saka.

Det er ei spennande, lettlest bok, men får ikkje heilt ein samanhengen då den er så oppstykka, så ein finner aldri roen, og det kjem stadig noko nytt.