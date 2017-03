Sterkt om NASA-pionerer

FOTO: TWENTIETH CENTURY FOX.

«Hidden Figures» forteller den relativt ukjente sanne historien om tre afroamerikanske kvinner som spilte en essensiell rolle i NASAs romfartsprogram.

FILM «Hidden Figures» Regissør: Theodore Melfi Sjanger: Biografisk drama

Året er 1961. Romkappløp, kald krig og segregering preger det amerikanske samfunnet. Historien i filmen «Hidden Figures» sentrerer seg rundt de tre afroamerikanske kvinnene Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia Spencer) og Mary Jackson (Janelle Monáe), tre enestående intellekt i en verden hvor de både har feil kjønn og hudfarge.

Særlig Katherine Johnson spiller en sentral rolle i en av de største bragdene i amerikansk romfartshistorie: Oppskytningen av fartøyet som gjør at Glen Johnson blir den første amerikanske astronauten som går i bane rundt jorden, en begivenhet som var av stor betydning for at Apollo 11 kunne lande på månen åtte år senere.



At dette utspiller seg i et rasesegregert Virginia som verken brydde seg om føderale myndigheter eller Brown v. Board of Education, understreker kun hvor grensesprengende det var at tre afroamerikanske kvinner fikk jobbe blant de skarpeste hodene i hele USA. Johnson, som den mest fremtredende av de tre, befinner seg i et arbeidsmiljø hvor hun må gå 800 meter for å gå på toalettet, samt en egen kaffekanne for «fargede».

Skuespillerprestasjonene er av høyeste nivå over hele linja, med Kirsten Dunst, Jim Parsons og nylig Oscar-vinnende Mahershala Ali i gode biroller. Kevin Costner skiller seg særlig ut som sjefen som ikke bryr seg om hudfarge, men kun om prestasjoner og det ekstreme presset på å slå russerne.

Noen vil kanskje oppfatte filmen en smule amerikansk, med den klassiske historien om underdogs som gjennom sitt banebrytende arbeid, jobber seg opp og frem til den anerkjennelse. Dette er dog ikke tilfelle, da filmen etter min forståelse gir et meget godt og reelt bilde av den motbydelige og hyklerske rasepolitikken som preget i USA i en tid landet skulle fremstå som det frie og «gode» alternativet i en bipolar verdensorden.

Filmen ble nominert til tre Oscar, og det med god grunn. Det er en meget god skildring av en enestående og ukjent historie, som fort gjør at man for en gangs skyld kan droppe popcornet og «blockbuster-filmen», og se en god, gammeldags kvalitetsfilm.