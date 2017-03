Storstilt besøk på UiB

HOLDT FOREDRAG. Den islandske presidenten holdt foredrag om hvordan historie kan misbrukes.FOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN

Kong Harald og Islands president Guðni Th. Jóhannesson trosset været for å besøke UiB. – Det er jo akkurat som hjemme, sa presidenten.

– Fint vær i dag!

Kong Harald fikk en smak av ekte bergensvær da han torsdag formiddag tok turen innom VilVite-senteret og Universitetet i Bergen (UiB). Både han og Islands president, Guðni Th. Jóhannesson, ble tatt imot av UiB-rektor Dag Rune Olsen, og så ikke ut til å bry seg om det sure været.

– Dette er jo akkurat som hjemme, sa presidenten lattermildt om den tette snøen, og fikk et stort smil i retur av Kongen.

Et tett program sto for tur og etter flere korte seminarer på VilVite-senteret, bar turen videre til UiB. Været hadde allerede skiftet over til regn, og det hvite snølaget var erstattet av slaps. Med andre ord, Bergen viste frem sitt sanne ansikt.

Humorpresidenten

På UiB deltok president Jóhannesson under arrangementet «The Use and Abuse of History, National Heritage and Nationalism», og holdt selv en tale som fikk en nesten fullsatt Universitetsaula til å flere ganger bryte ut i latter. Men presidenten ga ikke salen bare humor, han pratet også om de mange sammenhengene i norsk og islandsk historie. Til slutt trakk han frem inkludering.

– Fleksibilitet og toleranse, det er nøkkelordene, sa presidenten.

Kongen var sammen med flere ministere tilstede for å høre talen, og paneldebatten som fulgte. Debatten ble ledet av Margareth Hagen, dekan ved Det Humanistiske Fakultet, og Marte Hauge fra Studentersamfunnet i Bergen.

Donerte en halv million kroner

Mot slutten av det storstilte besøket underskrev UiB-rektor Olsen og rektor ved Universitetet på Island, Jón Atli Benediktsson, en samarbeidsavtale.

– Vi skal styrke vårt forhold til Universitetet på Island, gjennom utveksling av undervisning, forskning, kunnskap og flere studenter, sa Olsen før han underskrev avtalen.

I etterkant annonserte UiB-rektoren at en halv million kroner vil bli donert til Vigdís Finnbogadóttirs Institutt for fremmedspråk som er en del av Universitetet på Island.

Etter UiB-besøket dro Kongen og Islands president videre for å spise middag sammen med ordfører Marte Mjøs Pedersen, før turen går videre til Troldhaugen på minikonsert.