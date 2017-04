Student-orkestere festet på Fløyen

FOTO: SMASH/JANNE MERETE BØYUM

En gjeng fargerike studenter samlet seg på Fløyen i helgen for å spille og ta del i orkesterfestivalen SMASH.

BjørgvinSMASH BjørgvinSMASH er er en studentorkesterfestival som avholdes en gang i semesteret i de studentbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand.

I år arrangeres den i Bergen 21. til 23. april.

Trompet, tuba, melodka og trommer. Alle tenkelige instrumenter blir spilt sammen gjennom Bergens gater på vei mot Fløibanen lørdag formiddag. Nei, det er ikke 17. mai. Mengden er en samling av Norges student-korps som gjør seg klare til andre dag av BjørgvinSMASH 2017.

Korpskultur

De hundre korpsstudentene trykker seg inn i Fløibanen til turistenes store forundring. Først ut på dagens program er internkonsert på Fløyen. Allerede på fløibaneturen varmes det opp med spill, og de andre passasjerene får en smakebit på korpskulturen.



Mange av korpsmedlemmene hadde aldri så mye som rørt et instrument før studietiden. Hovedfokuset er ikke øving og kvalitetsmusikk, men å spille og ha det gøy med musikken.

– Korpsmiljøet er noe helt eget. Her har alle sarkasme og en stor dose selvironi, sier Didrik Haugeland fra «Force Marsjør Juzz band».

Stjele showet

Etter at det obligatoriske gruppebildet er tatt, og noe mer sang og trall, gjør gjengen seg klar til internkonsert. Konserten er en tradisjonell SMASH-aktivitet hvor alle de elleve korpsene skal vise hva de er gode for.

Korpsene samler seg på en gresslette. En smule bakfulle fra fredagens festligheter stiller studentkorps etter studentkorps seg opp med sitt bidrag.

– Jævlig bra, hoies og heies det etter de første er ute.

Klokken er 12, og luften begynner å fylles med lukten av øl. Det spilles slagere som «Let it go» og «Byggmester Bob», mens det synges med. Korpsmusikken får både barnefamilier og joggere til å stoppe opp med lørdagens friluftsaktivitet, og følge med på hva som skjer.

– Wow! Den sangen er jo dritbra. Tenk om vi hadde øvd, utbryter «Dragern» fra NTNU etter sitt bidrag med litt Kaizers Orchestra.

Noen korps er mer fulltallige enn andre. Når «Taphel og Toddy» stiller opp med sin ene representant, må flere medlemmer på tvers av korpsene stille opp og spiller med.

Høytidelig uniformert

Himmelen mørkner og det begynner å snø såvidt. Stemningen faller noe når konserten begynner å gå mot sin ende, men korpsmedlemmene er godt forberedt og trekker på seg plastikk-ponchoer.

– Hvordan var dagen igår?

– Kald, er det enstemmige svaret.

I dag har de fleste tatt på seg et par ekstra lag under uniformen. Student-korpsene er ikke vanskelige å legge merke til gående gjennom skogen. Alle de elleve korpsene har vær sin særegne uniform for å vise hvem de er. Korpset ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) er anstendig antrukket i parykk og dommerkappe, mens Bygg og miljøteknikk ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Fakultet (NTNU) er kledd i refleks og vernehjelm. Andre er mer høytidelig kledd opp i bowlerhatt, dressjakke og sløyfe.

– Vi er det mest sofistikerte studentkorpset, hevder Marius Lamberg Torjusen fra Medisinsk Blæse- og Spadserensemble.

Tradisjonen tro

– Oi! JA, dette blir bra!, utbrytes det.

Gruppen stopper opp ved Skomakerdiket. Ved vannkanten er fire kanoer og redningsvester plassert klar til den neste av dagens aktiviteter – phanemill.



– Tre personer på hvert lag, to til å ro kanoen én til å holde fanen, forklarer arrangørene.



Denne konkurransen er en obligatorisk del av en hver SMASH. Bærende på orkesterets respektive fane skal hvert orkester gjennom løypen som er satt opp. I år er kanopadling, gulrot spising og ølboks-kasting på menyen.

– Det er viktig for oss å videreføre tradisjoner, sier Torjusen.

Det er også flere mindre tradisjoner forteller han. Blant disse er å «berge», eller stjele, et annet korps fane eller maskot for så å levere den tilbake i forbedret tilstand.

–I år holder alle godt fast i fanene og maskottene sine, forteller Medisinsk Blæse- og Spadserensemble, som har et øye til pandaen ved «Spadser et Blæse-Ensembelet» fra Kristiansand.

Byen neste

Det går mot slutten av phanemill, og hvert sitt orkester holder på å ordne med reservasjoner til lunsj. På tross av kulde, kanskje på grunn av at lunsjen nærmer seg, blir gruppen gående i god korpsånd – spillende og syngende ned mot fløibanen.

Etter å ha fått seg noe mat i magen skal SMASH kaste seg over Bergens uteliv på «bar til bar».



– Det er ikke alltid vi får spille inne på klubbene og barene. Når folk ser instrumentene våre blir vi gjerne bedt om å spille likevel – da blir det med en gang god stemning, sier Haugeland.