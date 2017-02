Studentene kan redde Garage

POSITIVE. Den unge staben på Garage tror studentene kan redde rockepuben fra å gå konkurs. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN.

I løpet av de neste to årene vil det enten briste eller bære for rockeklubben. Nå vil de appellere til et bredere spekter av studenter.

– Jeg hadde forvillet meg i Bergens gater og endte opp på en bar som spilte favorittlåt etter favorittlåt – jeg elsket konseptet, forteller Kine Marie Kristensen om sitt første møte med Garage.

Bevare og fornye, samtidig

Hun er én av flere unge ansatte som jobber iherdig for å redde rockeklubben, som i løpet av de neste to årene må vise seg levedyktig. Dette innebærer å appellere bedre til studenter. For Kristensen og de andre ansatte er det viktig å bevare identiteten til Garage, men samtidig ikke være redd for endring.

– Jeg ønsker at studenter skal komme inn på samme grunnlag som jeg gjorde. Mange søker klubbscenene når de skal ut, det kan vi ikke bistå med. Men når det kommer til musikk og kultur, sitter vi på en del kunnskap, sier hun.

– Vi har nylig innført studentpris på øl og andre drikkevarer. Vi ønsker også å bistå studenter ved å disponere kjelleren til foredrag eller eventuelle fagfester.

Med på laget har Kristensen blant annet den ferske bookingsjefen, Sandro Stanojevic. Sammen har de blant annet innført en hjelpende hånd for bakfylla.

– Før nyåret begynte vi med søndagsskole. Her viser vi musikkdokumentarer, konserter og lignende. I tillegg serverer vi hjemmelaget lapskaus. Den er jysla god. Topp stemning, sier Stanojevic.

– Studenter er kjempeviktige

– Det unge personale viser en iver etter å redde stedet, det er fantastisk å se. Jeg tror de føler det samme som jeg gjør for Garage. Det blir en stue for de ansatte – kommer du inn her har du venner for livet, sier daglig leder Henning Christensen.

Det var etter Christensen gikk til media, at det som nå er en snuoperasjonen for Garage, ble en realitet. I løpet av de siste ukene har flere tiltak blitt igangsatt for å redde stedet. Blant annet en samle-CD, en festival i Bergen og en konsert i Oslo. For Christensen er det viktig at Garage kan fortsette å være en scene for uetablerte musikere, her kan studenter ha mye å si.

– Bergen er en studentby, så studenter har alltid vært og vil alltid være kjempeviktige for Garage. Det har kanskje vært et sted for de som er over gjennomsnittlig interessert i musikk. Vi er ute etter å fortsette å bygge et miljø rundt studenter.

Han mener studenter kan være redningen, men forstår samtidig at noen tror terskelen er høy for å tre inn.

– Studenter har et blandet syn på Garage. At noen danner seg et inntrykk uten å ha vært her er helt naturlig. Men dette inntrykket trenger ikke nødvendigvis å stemme med virkeligheten.

– En del henger seg opp i den myten om at du må ha nagler på jakken for å være her. Jeg synes det er litt kult óg, da, sier han smilende.

Christensen har troen på at Garage skal overleve. Men bare lett skal det ikke være.

– Å være kul blant de unge har alltid vært viktig for å overleve i utelivsbransjen. Her er det mye mer konkurranse enn før. Samtidig er det «å være kul» i 2017 og på nitti-tallet veldig annerledes. Spørsmålet er: hva skal til for å være kul i dag uten å miste identiten til plassen? Dette må vi jobbe videre med.

– Musikk-kulturen trenger Garage

Kine Marie Kristiansen og Sandro Stanojevic er selv studenter, men legger vekt på at de prioriterer Garage over studiene. Det har blitt lettere å kombinere med årene, men de ser likevel på klubben som sitt andre hjem.

– Musikk-kulturen trenger akkurat slike barer. Barer som bærer et personlig preg og som fremmer musikken. Med ansatte som fra utsiden kunne blitt tolket som familie og faste kunder som ser på plassen som en nær venn, sier Kristensen.

– Prosjektet vi ønsker å gjennomføre er å ikke miste identiteten til Garage, men heller forsøke å fornye det som allerede er her. Vi ønsker å pusse opp baren i nærmeste fremtid, slik at stedet blir mer attraktivt på dagtid. Dermed blir det kanskje lettere for studenter å komme hit også, spille spill eller koble av før eksamen, sier Stanojevic.

Samfunnet + Garage?

Samfunnet-leder Sindre Nordås Viulsrød har lekt med tanken på å arrangere noe på Garage.

– Vi er veldig positive til at de har endret noe av imaget, og at de retter seg mer mot studenter. Så et fremtidig samarbeid er absolutt ikke å avskrive, sier han.