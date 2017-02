Studentene får for lite informasjon om utvekslingsmuligheter

MANGLENDE INTERNASJONALISERING. – Studiebarometeret støtter opp under vår bekymring for manglende internasjonalisering, sier NSO-leder Marianne Andenæs. Bildet er fra da de internasjonale studentene ankom UiB i vår. ARKIVFOTO: UiB

Til tross for at studentene generelt er fornøyde med utdanningskvaliteten, bekymrer det Norsk Studentorganisasjon at internasjonaliseringen ikke har kommet lengre.



I dag kom Studiebarometeret, som blant annet viser at mange norske studenter er misfornøyde med undervisningskvaliteten.

Undersøkelsen viser også at studentene i liten grad opplever at internasjonalisering beriker studiet deres, og at norske studenter i liten grad deltar i faglig aktivitet sammen med internasjonale studenter. Med internasjonalisering menes ting som engelsk pensum, internasjonale forelesere, samarbeid med internasjonale studenter og lignende.

Mange er også misfornøyde med informasjon om utveksling og at det er begrensninger på når og hvor man kan dra, og noen studenter har til og med ikke mulighet til å dra på utveksling.

Vil sette krav

Dette bekymrer leder for Norsk Studentorganisasjon (NSO), Marianne Andenæs.



– Studiebarometeret understøtter vår bekymring for manglende internasjonalisering i utdanning og mulighet for utveksling, skriver hun i en pressemelding.



Andenæs ønsker at stortinget skal sette høye krav til internasjonalisering og foreslår å innføre mål om utveksling.



– NSO oppfordrer Stortinget til å sette høye krav om internasjonalisering i utdanning til landets institusjoner i deres behandling av meldingen, som for eksempel at minst 30 prosent av studentene skal på utveksling, sier hun.

Deltar ikke med internasjonale studenter

I rapporten oppgir 61 prosent av studentene at de i liten grad deltar i faglig aktivitet med internasjonale studenter. NOKUT presiserer samtidig at den lave scoren også kan ha med å gjøre hvem som faktisk er spurt i undersøkelsen. Dette er fordi man ser klare forskjeller i målinger på master og bachelornivå.

Studenter er generelt positive til internasjonale studenter, men det belyses også negative sider.

Blant engelskspråklige svar som NOKUT antar er internasjonale studenter, registreres det langt mer positive svar til internasjonaliseringen, med kommentarer som «wonderful experience with social as well as academic disciplines».

SiB senter for Karriere og Studiemestring opplyser om at til sammen 29 prosent av studentene ved Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen (har blitt til HVL, journ.anm) og Norges Handelshøyskole dro på utveksling i 2016.

Les også: UiB-Studenten som ble headhuntet av Kina