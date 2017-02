Studentenes fordommer, del 1

Gjennom en uhøytidelig spørreundersøkelse har vi forsøkt å kartlegge hva studentene i Bergen tenker om hverandre. Her rådes man til å utstyre seg med en god dose selvironi før man sjekker svarene!

Åpenbart mye fordommer som vanlig. Men BI Bergen har faktisk også et hipsterpreg som vil overraske de fleste. Men du finner best of both worlds på BI. I motsetning til en vernet bedrift som NHH, så gir vi alle en sjanse! Og BI-studenter gjør det ganske bra i næringslivet. Til slutt så vet vi alle at BI-barn leker best, ingen protest!

John Andre Kongsvik, student ved BI

Det medisinsk-odontologiske fakultet

Mange medisinstudenter er hardtarbeidende, men studentene er like forskjellige som studentene ved andre fakulteter. Man har de som begynner på medisinstudiet med en utopisk idé om at «vi skal redde verden», og de som begynner med en helt klar tanke om å bli kirurg.

Hilda Pernille Nordby, student ved Det medisinsk-odontologiske fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nerd var jo obvious, vi studerer jo matematikk, fysikk, kjemi og andre ting dere simple folk ikke forstår. Vi har UiBs største lesesal, så det sier jo sitt om skoleflink. Allværsjakke – vi bor i Bergen, gjør vi ikke? Sosialt ubekvem kjenner jeg meg ikke igjen i. Unicorn?

Andreas Trohjell, student ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Høgskulen på Vestlandet