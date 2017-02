Studentenes fordommer, del 2

Gjennom en uhøytidelig spørreundersøkelse har vi forsøkt å kartlegge hva studentene i Bergen tenker om hverandre. Her rådes man til å utstyre seg med en god dose selvironi før man sjekker svarene!

Video: Studenter hvilket gjetter fakultet/institusjon en av ordskyene tilhører.

Klyser og snobber må man lete lenge etter på NHH, men de finnes vel her akkurat som de finnes ved alle høyskoler og universiteter.

Rar, kretiv, svevende, hipster og narkotika. Jeg tror noen av ordene stemmer mer enn andre, for i vårt arbeid jobber vi med å utforske grenser, oss selv og samfunnet gjennom prosesser uten nødvendigvis et bestemt mål. Mye rart, kreativt og svevende kommer ut av det. Når det kommer til hipster og narkotika tror jeg det er veldig individuelt, de fleste fremstår som noe kjedelig sammenliknet med ordene som ble brukt.

Jeg opplever at mange av disse ordene beskriver årsstudiumstudenter, ikke nødvendigvis alle psykologistudenter. Ja, det er mange flinke folk på psykologisk, og selvfølgelig i overkant mange jenter. Men strebere tenker jeg ikke reflekterer en alminnelig psykologistudent. Likevel kjenner jeg meg igjen i beskrivelsene fra årene som student på årsstudium i psykologi, der jeg følte et enormt press for å oppnå karakterene som krevdes. Da blir man stressa, da.

Emilie Meyn, student ved Det psykologiske fakultet