Studenter jaktet «den nye oljen» i møte med trangere arbeidsmarked

KORTSPILL. «Fremtiden på spill» er et kortstpill hvor studenter skal sette sammen sitt eget statsbudsjett. FOTO: MARIE-LUISE DEIKE

UiB-studenter ble utfordret til å lage statsbudsjett og tenke på framtidens verdiskapning. – Studentene må være mer kreative med hva de bruker utdanningen sin til, sier karriereveileder.

«Hva er den nye oljen?» Et prosjekt i regi av Norsk olje og gass hvor studenter får i oppdrag å se på framtidsspørsmål knyttet til klima, energi, teknologi og velferd.

Tirsdag denne uken arrangerte «Hva er den nye oljen» en workshop hvor studenter fikk muligheten til å leke statsminister for en dag gjennom et kortspill hvor de setter sammen et statsbudsjett. Studentene skulle også diskutere fremtidens næringer, i en tid hvor flere og flere realfagsstudenter mener de ikke har relevant arbeid. Arrangementet fant sted på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Mat.Nat) ved Universitetet i Bergen (UiB).

En av studentene som deltok, Katrine Haram Olsen, er utdannet lektor i kjemi og biologi. Hun forteller at hun har opplevd møtet med arbeidslivet som vanskelig.

– Det var vanskelig for meg. Jeg tror jeg søkte i rundt 5 måneder før jeg fikk jobben jeg har nå, og da sendte jeg ut rundt 80 søknader.

Flere uten relevant arbeid

Daglig leder ved SiB senter for karriere og studiemestring, Rønnaug Tveit, sier at de har merket en endring i studentenes møte med arbeidsmarkedet.

– Vi ser at flere fra Mat.Nat vil ha søknadahjelp fra oss. Før ble de fleste plukket opp før de var ferdig med utdanningen. Nå vil flere ha hjelp og det sendes ut flere søknader, sier hun.

Spesielt er det en endring i andel med relevant jobb etter endt studie.

– Kandidatundersøkelse fra 2016 viser at nesten en tredjedel fra Mat.Nat sier at de har en jobb de ikke mener er relevant for utdanningen sin, sier Tveit.

– Ikke gi opp

Susanne Sperrevik, Direktør for leting og forretningsutvikling i det bergenske olje- og gass-selskapet M Vest Energy snakket med studentene på arrangementet om sine erfaringer i møte med arbeidsmarkedet. Hun oppmuntret studentene til å se lysere på framtidens arbeidsmarked.

– Det er svært viktig for både dem selv og Norge at de ikke gir opp. Jeg er ikke i tvil om at de vil være svært attraktive på arbeidsmarkedet innen kort tid, både i oljebransjen og ellers.

En av deltakerne på arrangementet, Jan Magne Cederstrøm, er på sitt tredje år som geologistudent ved UiB og er åpen for ulike arbeidsmuligheter.

– Jeg ville i utgangspunktet jobbe i oljen, men nå er jeg åpen for arbeid utenfor dette. Jeg får se hva som finnes når jeg er ferdig.

– Viktig å utvide horisonten

Tveit sier at det er viktig at studentene ved slike fagfelt utvider horisonten sin i vanskelige tider.

– Det er viktig at de kan utvide horisonten sin, og bruke utdanningen sin på et bredere felt. Det er for eksempel flere som går inn i undervisning, det er behov for realfagslærere, så det kan være en mulighet, sier hun.

Karriereveilederen oppfordrer også studentene til å ha hele landet som søkeområde når de skal ut i jobb, og ikke bare storbyene.