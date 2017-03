Studenter vil innrede fengsler

KREATIVE. Kamilla Stokkevåg, Lea Naglestad Sangolt og Lena Mari Kolås er tre av studentene fra bachelorprogrammet i rom- og møbeldesign som har designet møbler tiltenkt innsatte i fengsler. FOTO: BEATE FELDE.

Designstudenter fra Universitetet i Bergen skal stille ut egendesignede møbler på KRAFT. Møblenes formål? Å bidra til rehabilitering av innsatte i fengsler.

– Å sone i fengsel skal ikke være et sort hull i livet til de innsatte, men et sted hvor man forandrer seg til det bedre.

Det sier Lea Naglestad Sangolt, en av elleve studenter fra Fakultet for kunst, musikk og design (KMD), som har hatt i skoleoppgave å designe møbler spesielt tilpasset livet i fengsel. Noen av studentene har også designet møbler som de innsatte selv enkelt skal klare å lage på fengslenes verksteder.

– Fengslene har verksteder hvor de innsatte lager utdaterte ting, som vugger, benker og fuglehus. Vi vil gi de muligheten til å lage møbler som er mer givende å produsere, sier Sangolt.

Studentenes plan er å holde presentasjoner for fengsler og vise frem prosjektet. De håper på at noen av fengslene vil ta i bruk møblene de har utviklet.

Stol skal klemme de innsatte

Sangolt forteller videre at hun og medstudentene ville designe møbler som kunne gjøre de innsattes hverdag enklere, og at hvert av møblene er tiltenkt en spesiell egenskap for å oppnå dette.

– For eksempel var det en av studentene som designet en stol som skulle gi en trygghetsfølelse, en følelse av å få en klem. Tenk deg, noen av de innsatte har jo ikke fått en klem på ti år, sier Sangolt.

Noen av studentene som deltok på prosjektet har valgt å designe møbler spesielt tiltenkt overgangsboliger, som er et siste stopp for de innsatte før de blir sluppet ut i samfunnet. Sangolt forklarer at de har lagt vekt på at de innsatte bør få samme mulighet til å stimulere sansene som andre.

– Poenget med fengsel er å ta fra kriminelle friheten, men ikke muligheten til å stimulere sansene. De trenger farger på veggene, og noe annet enn linoleumsgulv å gå på, mener Sangolt.

Lena Mari Kolås, som også deltok på prosjektet, forklarer at studentene har diskutert hva fengsel bør være.

– Vi er enige i at fengsel bør være et sted for rehabilitering, og tanken bak møblene er at de skal kunne gi de innsatte en følelse av verdighet, forklarer Kolås.

Møbler kan bli brukt som våpen

Sangolt forteller at det er visse hensyn man må ta når man designer møbler til et fengsel.

– Det skal for eksempel ikke være for mange løse deler i møblene, da de kan bli brukt som våpen.

Men hun understreker at det er viktig å ha tillit til de innsatte.

– Gir man dem en fin sofa, så behandler de den forhåpentligvis med respekt, sier Sangolt.

– Et givende prosjekt

Kamilla Stokkevåg er en av studentene som har vært med på prosjektet. Hun forteller at det har vært interessant, spesielt på grunn av den uvanlige målgruppen.

– Man gjør noe samfunnsrelevant, noe som betyr noe, sier Stokkevåg.

På fredag stiller studentene ut noen av møblene fra prosjektet på KRAFT galleri i Vågsallmenningen. Kirsti van Hoegee, kurator for galleriet, syns det er spennende at prosjektet er vinklet mot innsatte i fengsler.

– Det at møblene er designet for bruk i fengsel gir prosjektet en ekstra dybde, og vi synes studentene har levert virkelig flotte bidrag, forteller van Hoegee.