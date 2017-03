Studentklubb får båt til en halv million kroner

NY BÅT. Medisinsk roklubb må i dag dele båt med en annen klubb. Nå får de snart sin helt egen «åtter». FOTO: NHHS FOTO

– Denne premien betyr alt for oss, forteller leder av medisinsk roklubb i Bergen.

Filippi Spirit Awards Prisutdeling for roere som studerer og tilhører en universitetsklubb.

Vinneren må ha utvist gode verdier i sitt sosiale, akademiske og sportslige liv.

Vinnerens universitetsklubb får en tilpasset racing-båt. Båten skal hjelpe klubben til å rekruttere flere unge roere i fremtiden.

I slutten av februar ble det kjent at OL-deltaker i roing, Nils Jakob Hoff, hadde vunnet prisen Filippi Spirit Awards. Han var med på å starte medisinsk roklubb for studenter i Bergen i 2008, noe som medfører at medisinstudentene kan vente seg en saftig premie denne våren. Saken ble først omtalt i Aftenposten.

– Rosportens Porsche

Leder for medisinsk roklubb i Bergen, Amandus Ibsen-Børnick, forteller at premien er ekstremt viktig for studentene i klubben. Premien er en «åtter» (båt, red.anm) til en verdi av en halv million kroner.

– Premien betyr alt for oss. Vi hadde planer om å gå ut på bruktmarkedet for å finne en i vår prisklasse, men nå slipper vi det, i tillegg til at vi får en helt ny båt, forteller han.

Børnick-Ibsen håper at den nye båten også kan føre til at flere studenter vil bli med i roklubben.

– Denne båten er rosportens Porsche. Den stimulerer til økt treningsglede, så vi vil ta i et ekstra tak og gjøre oss fortjent til båten. Det er lenge siden vi har slått NTNUI, for eksempel, sier lederen.

60 medlemmer deler på én båt

I dag innehar klubben i overkant av 60 medlemmer.

– Båten vi har i dag deler vi med Holmen roklubb som har den to ganger i uka. Det fungerer veldig fint å dele på en båt. Man melder seg på trening, og er båten full, så er den full.

Ibsen-Børnick er likevel svært fornøyd med at de nå vil ha muligheten til å bruke to båter, slik at flere kan trene samtidig.

– Vi bestilte nylig nye årer, så nå har vi to sett og det passer ypperlig når vi får den nye båten.

Nominerte Hoff

Premien ble gitt til klubben etter at medisinstudent Nils Jakob Hoff vant prisen blant annet for å ha startet klubben. Det skjedde etter at han og Peder Myhre fant ut at UiB ikke hadde noen roklubb. Det var leder Ibsen-Børnick og utstyrsansvarlig Hallvard Hellum som nominerte Hoff til prisen.

– Hvorfor nominere dere ham?

– For det første er han hele klubbens forbilde. Han er den eneste i klubben som har nådd så langt. Vi har noen jenter som har vunnet NM, men han er den som sørger for at vi ønsker å drive med denne sporten, forteller Ibsen-Børnick om hvorfor de valgte å nominere Hoff.

Sjur Øyen, kommunikasjonsansvarlig i Norges Roforbund uttalte til Aftenposten at Hoff fikk prisen på grunn av hans verdier.

– Nils Jakob står for kjerneverdier i rosporten som teamarbeid og rettferdighet, han er seg selv, inkluderende og utholdende, sa han.

Lite miljø

Lederen av klubben forteller at romiljøet er lite og at de ønsker å bruke den nye båten til å gjøre miljøet bedre.

– Vi håper at vi sammen med andre klubber kan skape et godt romiljø blant studentene med denne båten. Roing er en liten sport, og når vi sitter på noe ingen andre har, er det hyggelig å kunne dele og hjelpe hverandre.

Vinneren selv har hatt en hektisk periode på grunn av dopingsaken mot samboer og langrennsløper Therese Johaug.

– Vi skulle gjerne hatt mer kontakt med Nils Jakob. Jeg håper vi kan invitere han på en god fest med hele klubben. Vi er veldig stolt av han og denne prisen, forteller Ibsen-Børnick.