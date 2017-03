Studentparlamexit

TILBAKE TIL ETTLAGSPAPIR? Hvem skal sørge for mykere dopapir nå? ILLUSTRASJONSFOTO: Eirik Lie Reikerås/DERA

Studentvalget ved Universitetet i Bergen går denne våren av stabelen uten en av fjorårets største lister.



Disse stiller til valg: Sosialdemokratisk liste

International Students

Blå liste

Liberal liste

Venstrealliansen

Realistlista

Det Andre Reelle Alternativ

Det Eneste Reelle Alternativ (DERA), partiet som tidligere har gått til valg med fanesaker som «mykere dopapir på UiB» og «SiB-katten som offisiell UiB-logo», har bestemt seg for å ta en pause fra studentpolitikken.

Ved valget i fjor hadde partiet en oppslutning på 17,5 prosent av stemmene og fikk dermed fire mandater i Studentparlamentet.

Den offisielle begrunnelsen for at DERA ikke stiller med en liste er at medlemmene nå er fysisk og mentalt utslitte, etter tre år som trendsettere i studentpolitikken i Bergen.

– Vi føler vel egentlig at jobben vår er gjort. Vi har ikke så mye mer å komme med akkurat nå, forteller medlem av DERA, Eirik Lie Reikerås.

Han påpeker at det bare er en pause lignende den A1 tok da de hadde et avbrekk fra boybandtilværelsen.

– Om vi plutselig ser at det vil være nødvendig for oss å gjøre et comeback, så gjør vi det.

Ikke alene



Grønn liste har heller ikke meldt en liste til studentvalget, og det spekuleres i at de i stedet vil gå for en plass i Universitetsstyret, men dette er ennå ikke bekreftet.

Ved valget i fjor hadde Grønn liste en oppslutning på 10,7% og 2 mandater i studentparlamentet.

Grønn liste ble startet i 2014 av studenter med tilknytning til Miljøpartiet De Grønne, men har fungert som en uavhengig fellesliste for studenter engasjert i klima- og miljøspørsmål.

Universitetsstyret har ansvaret for driften av universitetet på en effektiv måte, og det er da naturlig å tro at Grønn liste vil bruke sin innflytelse til å flytte UiB i en grønn retning.

Nye lister



Av nye lister til årets valg finner man International Students, som vektlegger utvekslingsstudenter i Bergens interesser, og Det Andre Reelle Alternativ (DARA), en tverrpolitisk liste med fokus på å bedre studentenes hverdag, både sosialt og faglig.

Ellers stiller fjorårets valgvinner, Sosialdemokratisk liste, til gjenvalg, sammen med Venstrealliansen, Liberal Liste, Blå liste og Realistlista.

Valget finner sted mellom 28. mars og 5. april.