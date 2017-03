Studentradioen består – uten DAB

Studentradioen i Bergen får fortsette på FM i nokre år til. Ansvarleg redaktør trur ikkje dei vil miste lyttatar likevel – ho håper tvert imot at dei får fleire eldre lyttarar.

DETTE MÅ DU VITE OM OVERGANGEN I løpet av 2017 går alle dei store radiokanalane over på DAB+.

21. juni blir FM-nettet slukka for NRK i Hordaland og fleire andre Vestlandsfylker.

15. september blir FM-nettet slukka for P4, Radio Norge, og lokalradioane som flyttar over i samme region.

Mange lokalradioar har fått konsesjon til å fortsette på FM-nettet fram til 2022.

Kommersielle storbyradioar slukkar FM-nettet samstundes som dei nasjonale kanalane.

DAB-radioar, utan pluss-teiknet, vil heller ikkje motta dei store kanalane når dei forsvinn frå FM.

I januar starta arbeidet med å stenge ned FM-nettet for dei store radiokanalane. Dette har blitt møtt med motstand frå mange. Ein av motstandarane er Christina Authén, som studerar ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

– Det føles som det blir pressa på oss av regjeringa og stortinget, og me har ikkje noko val, fortel ho.

Sjølv om Authén fortel at ho sjølv høyrer mest på musikk gjennom streaming, er ho kritisk til overgangen.

– Hovudsakleg tenkjer eg litt miljøbevisst. Dette betyr jo at det er mange radioar som må kastast. Og dei fleste bilar har FM-radio som no må byttast ut, og det er jo dårleg for miljøet, men det er jo store kostnadar inne i biletet óg.

Ho trur ikkje at overgangen vil gå for hardt ut over studentane.

– No er det jo sånn at me streamar veldig mykje radio og musikk generelt. Men om du er student med bil, har du kanskje ikkje råd til å bytte ut radioen, fordi det kostar nokon tusen. Og om du har radio heime som du vil bytte ut kostar jo det óg, seier ho.

Ein kastar vekk kulturarv og eit veldig stabilt nett og mange millionar radioar som går i søpla fordi dei ikkje fungerar lengre. Ingrid Haugen Nonskar

Får fortsette på FM

Ansvarleg redaktør i Studentradioen i Bergen (SRiB), Ingrid Haugen Nonskar, stiller seg kritisk til overgangen, og stiller spørsmål ved at eit velfungerande FM-nett blir stengd ned.

– Ein kastar vekk kulturarv og eit veldig stabilt nett og mange millionar radioar som går i søpla fordi dei ikkje fungerar lengre. Og kompetansen som er innanfor FM vil ikkje lenger vere nødvendig, så den forsvinn.

– Kvifor skal me gå foran og bære denne saken som ein slags fanesak for Noreg når ingen andre gjer det, spør Nonskar.

Mange lokalradioar har fått konsesjon til å fortsette på FM-nettet fram til 2022, då det blir slukka for godt. Blant dei er Studentradioen.

– Sidan me er ein studentradio går me under lokalradio, og mange lokalradioar har fått konsesjon til å bruke FM i fem år til. Så me er enda på FM og det kjem me til å være ei stund framover, fortel Nonskar.

Ho fortel at Studentradioen gjerne vil gå over på DAB, men at det ikkje er gjort nokon bestemmelsar på om eller når det vil skje enda.

– Me ser på kva som er mest økonomisk riktig for oss. Når me har moglegheit til å vere på FM er det ein fin ting for oss, men me veit jo at det tek slutt etterkvart, då må ein tenke framover óg.

Nonskar er ikkje redd for at overgangen skal gå ut over lyttartala til radioen. Ho fortel at dei når ut til flesteparten av lyttarane sine gjennom internett og podcastar.

– Eg trur heller at me kan få ein oppgang i besteforeldre som ikkje har kjøpt DAB-radio som plutselig tunar inn hos oss. Det hadde vore gøy.

Dette meinar studentane om overgangen:

Joakim Elli

Høyrer du på radio?

– Ja, det gjer eg, men det er nesten utelukkande nettradio.

Har du radio?

– Nei, det har eg ikkje, så DAB-overgangen er ikkje så relevant for meg enda.

Har du tenkt å kjøpe deg DAB?

– Ikkje med det første, men det blir nok det etterkvart.

Kva tenkjer du om overgangen?

– Eg tykkjer at ein bør legge litt tillit i hendene på dei som har utgreia at denne endringa bør finne stad. Det gjer dei av ein god grunn, og når dei seier at tilbodet og rekkevidda vil bli mykje betre, bør me lite på det. Så eg er positiv av den grunn.

Emilie Bjoland

Høyrer du på radio?

– Ja, iblant. Mykje podcast, så eg vel ut det eg vil høyre. Og når eg køyrer bil.

Har du radio?

– Ja, men den funkar ikkje, så eg brukar appar på mobilen. Me radio på kjøkkenet i kollektivet som står på nesten heile tida, men eg engasjerer meg ikkje så veldig i den.

Har du tenkt å kjøpe deg DAB-radio?

– Ikkje akkurat no, men eg har jo tenkt når eg flyttar ut av kollektivet og blir voksen, så må eg jo ha min eigen radio.

Kva tenkjer du om overgangen?

– Eg tenkjer at det er litt unødvendig, når me har så mange fungerande FM-radioar der ute. Det er litt sløsing. Mykje plast og metallbitar som berre blir kasta. Så eg tykkjer det er litt dumt, men eg har ikkje satt meg så veldig inn i det tekniske, så det kan hende at det er ein god løysing, men at eg ikkje ser det sjølv.

Anita Myhre Andersen

Høyrer du på radio?

– Ja, eg høyrer på radio i bilen.

Har du radio?

– Usikker på om det er DAB eller FM. Det er ein ganske ny bil, og så har eg vore veldig spent på om signalet plutseleg vil forsvinne.

Har du tenkt å kjøpe deg DAB-radio, om du kun har FM?

– Ja, eg må jo sikkert det, når eg byrjar å bli irritert over å ikkje kunne høyre på radio meir.

Kva tenkjer du om overgangen?

– Eg har ikkje satt meg så veldig inn i det, eg har berre høyrt at det handlar om å frigjere kanalar til anna kommunikasjon, men veit ikkje om det stemmer. Eg er sjølvsagt irritert over at eg kanskje må ha bilen på verkstad og bruke peng på dette. Men akkurat i denne saka stolar eg på at det er ei fornuft i det.

Ingvild Jangaard Strand

Høyrer du på radio?

– Om eg er i bil, men eg har ikkje bil sjølv

Har du radio?

– Nei, det har eg ikkje.

Har du tenkt å kjøpe deg DAB-radio?

– Ja, har tenkt på det.

Kva tenkjer du om overgangen?

– Eg er vel egentlig positiv. Basert på ulike ting eg har høyrt.

Stella Eide-Olsen

Høyrer du på radio?

– Ja, i bilen og om morgonen heime.

Har du radio?

– Ja, DAB heime, men ikkje i bilen.

Har du tenkt å kjøpe deg DAB-adapter til bilen?

– Nei, eg tykkjer det blir litt dyrt.

Kva tenkjer du om overgangen?

– Det er jo positivt med tanke på utvalet som sikkert blir betre og dekninga som blir betre, men det er jo altfor dyrt å kjøpe DAB-adapter, og det er jo dumt at ein må byte ut alle radioane. Det blir mykje boss.