Synger om blod og tamponger

IKKE FLAUE. Christina Holmefjord (t.v.) og Linn Achre Tveit mener det er unødvendig at man skal være så flau over tamponger. FOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN.

Musikeren Linn sendte en gang en rose til venninnen Christina for å gratulere henne med menstruasjonen sin. Ut fra den gaven blomstret Bergen Mensband.

– Om menn hadde hatt mensen? En uke ekstra fri i arbeidslivet, kanskje, sier Christina Holmefjord fra Bergen Mensband.

– Og enda mer vold i verden, legger Linn Achre Tveit til.

De to musikerne har tatt på seg samfunnsoppdraget å informere folket om menstruasjon gjennom musikk. Derfor har de dannet Bergen Mensband, et tomannsband som utelukkende synger om mensen. De deltok nylig på Helhus-arrangementet til Bergen Realistforening i forbindelse med kvinnedagen. I vår skandinaviske boble glemmer man fort at tabu rundt menstruasjon har alvorlige konsekvenser for mange, tror de.

– Mange tror jo at vi bare driver med dette for å tulle og tøyse, men det har seg slik at mensen er en veldig alvorlig ting. I store deler av verden holdes jenter hjemme fra skolen når de har menstruasjon, og går derfor glipp av viktig undervisning, sier Holmefjord.

Fikk ikke bind på innvandrerbutikk

Dårlige sanitærforhold og få toaletter mange steder i verden tvinger mange jenter til å begi seg ut i utrygt område for å finne et toalett, noe som blant annet kan føre til høyere risiko for voldtekt.

– Tabuet rundt mensen er med på å opprettholde en del skjevheter i samfunnet, sier Tveit.

Det er derimot viktig å snakke åpent om mensen her hjemme i Norge også, synes musikerne.

– I går var jeg på en innvandrerbutikk og spurte etter bind, og fikk et kontant nei til svar. Da jeg spurte hvorfor de ikke hadde det, så bare lo de av meg, forteller Holmefjord.

Hun tror det er mer uvant for enkelte grupper å snakke om tamponger, bind og mensen enn for andre.

– Det er nok flere eldre som synes det er flaut. Vi fikk en sur kommentar fra en eldre dame en gang. Hun lurte på om vi var i menopausen (overgangsalderen, red.anm.).

– Da kunne vi gledelig opplyse om at vi har en sang om menopausen også, så det var jo fint. Damen mente vi var for gamle til å synge om dette, men vi er fremdeles i vår menstruerende periode, legger Tveit til.

Holmefjord mener også det er unødvendig at man skal være så redd for å bli sett med tampong i hånden.

– Man går liksom alltid rundt og skjuler den. Spesielt slitsomt er det nok for unge jenter som sikkert er usikre nok fra før av. De burde kunne slippe slikt.

– Mye er flauere enn mensen

– Mange tror at man ikke kan ha sex når man har mensen, men det går jo fint an. Vi har en sang om det, en sang som handler om ting som er flauere enn mensen. For å sette ting litt i perspektiv, sier Tveit.

Sangene til Bergen Mensband har ført dem til både Garage og København. Deres hovedanliggende er å spre så mye informasjon som overhodet mulig.

– Det beste var vel egentlig da vi spilte i en rickshaw, en taxisykkel, i København. Da syklet sjåføren oss gjennom gatene i byen og vi spilte i vei på gitaren vår, forteller Tveit.

– Ja, og en gang spilte vi på Danskebåten for en MC-klubb i full orkan ute på dekk, legger Holmefjord til.

Her hjemme ble nok likevel budskapet deres best spredt da de spilte i TV-serien Norske Talenter i år.

– Men konsertmessing var også lille nyttårsaften på Ricks i fjor en stor suksess. Da var vi oppvarmingsband for Bjørn Hellfuck, sier Holmefjord.

Publikummet deres er bredt. Folk i alle aldre og samfunnsklasser kommer ifølge duoen for å se dem spille live.

– Vi spiller i studenthybler eller på Koengen, sier Holmefjord.

– For oss er Jørgen Hattemaker og Kong Salomon litt det samme, legger Tveit til.

– Alle har jo mensen uansett.

–Ja… ja, bortsett fra de som ikke har det, da, sier Holmefjord.

Svensk mensenmiljø større enn norsk

Konsertene deres er ifølge dem selv preget av allsang og kunnskap, og de tar opplysningsarbeidet svært alvorlig også på scenen.

– Jeg vil si at alle konsertene våre bærer preg av en liten mikrosuksess fordi alle blir opplyst. Vi pleier å ha med et spørreskjema. Derfor kaller vi konsertene våre heller for kurskonserter, sier Holmefjord.

Men rundt omkring i Norge kjenner ikke duoen til noen andre band som informerer om menstruasjon. De to opererer, så vidt de vet, i ensom majestet.

– Det er ikke noe nytt med opplysningsband, men vi kjenner ingen andre mensband i Norge, selv om vi regner med at de finnes, sier Holmefjord.

– Men vi har kontakt med et mens-miljø i Sverige. Der er det enda større enn i Norge, legger Tveit til.

– Ja. Og så har vi hørt rykter om at det finnes et mensband på Amager i København, men vi har ikke hørt fra dem enda.