Tok et oppgjør med økonomiutdanningen

STORT OPPMØTE. Mange studenter dro til Kvarteret, for blant annet å høre professor Michael Alvarez diskutere økonomisk teori. FOTO: TORIL SUNDE APELTUN

Rethinking Economics har som mål å stille kritiske spørsmål til bruk av teori i økonomiutdanningen. Denne uken fikk organisasjonen lokallag i Bergen.

Rethinking economics Et internasjonalt studentnettverk med 45 grupper i 15 land.

Medlemmene arbeider aktivt for å fornye samfunnsøkonomifaget.

De ønsker undervisning i et mangfold av alternative teorier for å skape rom for mer kritisk tenkning i faget.

Denne uken holdt studentnettverket Rethinking Economics sitt aller første arrangement i Bergen. Arrangementet markerte med det stiftelsen av et nytt lokallag, hvor formålet er å gi økonomistudenter akademisk påfyll med et kritisk perspektiv og en praktisk tilnærming til økonomifaget.

— Vi opplever at økonomifaget som undervises på universiteter i Norge i dag er for ensrettet, sier leder for Rethinking Economics i Norge, Ebba Boye.

Vil ha et mangfold av økonomiske perspektiver

Boye forteller at det er et behov for andre teorier i økonomiundervisningen, slik at studentene forstår hvordan økonomien faktisk fungerer som helhet.

— Det er kritikkverdig at det ikke er rom for mer kritisk tenkning og at studentene ikke blir presentert for det mangfoldet av alternative teorier som eksisterer. Flere av disse teoriene har blant annet et mer virkelighetsnært utgangspunkt enn de modellene som studentene faktisk lærer, sier hun.

Avviser kritikken

Leder for økonomisk institutt ved Universitetet i Bergen (UiB), Jan Erik Askildsen, forteller at det er vel og bra at studentene stiller spørsmål. Han avviser imidlertid kritikken om at økonomiundervisningen er for ensrettet. Tvert imot mener han at økonomistudentene studerer ulike teorier og modeller for å analysere sammenhengene i økonomien.

— Det er klart at grunnsteinen i økonomi er basert på én modell. Men vi studerer også andre modeller, der ulike antagelser om menneskelig atferd blir presentert for å analysere empiriske sammenhenger i samfunnet, sier Askildsen.

Ønsker mer debatt

Økonomistudent Jenny Nygaardsmoen forteller at foreleserne i økonomi gjør en god jobb, men at hun gjerne skulle fått presentert et mer kritisk syn på teoriene.

– Jeg stiller meg undrende til at det i et bachelorprogram i samfunnsøkonomi reflekteres lite over hvorvidt teoriene og modellene som læres er verdinøytrale, forteller hun.

Hun mener heller ikke at studentene blir gjort oppmerksomme på at det eksisterer andre relevante teorier, som er ulike den ene teorien som læres bort i dag. Dessuten synes hun at teoriene fremstår virkelighetsfjerne, fordi de vanskelig kan relateres til aktuelle problemer i dagens samfunn.

– Det er virkelighetsfjernt å ikke studere økonomien i en historisk og politisk kontekst, sier hun.

Råd fra professor

Professor i sammenliknende politikk ved UiB, Michael Alvarez, som var foredragsholder på arrangementet, oppfordrer studentene til å fortsette å lære fra den eksisterende pensumlitteraturen. Han utelukker imidlertid ikke muligheten for å lære andre teorisyn og perspektiver, som ikke tilbys i dag.

— Jeg mener at studentene bør fortsette å lære fra nyklassisk teori for å forstå faget bedre, men også for å følge den faglige utviklingen, sier han.

Alvarez forteller videre at det er viktig at studentene er kritiske ettersom anvendelse av økonomifaget er et redskap for folk som ønsker løsninger på problemer i samfunnet.

— Å være kritisk til økonomiske teorier åpner for alternative løsninger til samfunnets problemer, samt alternative metoder og ideologier. Det er på denne måten studentene tilegner seg kunnskap som er nødvendig for å analysere sammenhengene i samfunnet, sier han.