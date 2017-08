Ti tips for en bedre studentøkonomi

ILLUSTRASJON: MARTE FREDRIKKE SKARSTEIN

GJESTEINNLEGG: Økonomiformidlingen forteller deg hvordan du kan få økonomien på stell.

Gjestespalte Økonomiformidlingen skriver et månedlig innlegg i Studvest om ting som angår økonomien i din studenthverdag.

Som student møter man mange utfordringer og problemstillinger man skal finne best mulig løsning på. Det samme gjelder for privatøkonomien. Mange forbrukerøkonomer, medstudenter og andre personer kommer med sine beste råd til en god studentøkonmi. Vi i Økonomiformidlingen arbeider mye med økonomiske problemstillinger, og har derfor kommet opp med disse ti punktene man bør tenke over som student.