Tilbudte gratis drikkelek-app

STUDENT OG APP-UTVIKLER. Jørgen Holmseth studerer på Det juridiske fakultet ved UiB, og utvikler apper. – Det er som en deltidsjobb og en hobby, sier han. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN.

Men alle fadderstyrene i Bergen takket nei. – Klok vurdering, mener prosjektleder i Lykkepromille.

BØRST Drikkelek-app inspirert av den engelske varianten «Piccolo».

Gis ut på app-store i løpet av fadderuken. Tilbyr salg i app.

Har fem ulike nivåer eller pakker. Det første nivået er gratis.

Denne uken lanseres drikkelek-appen «Børst». Fadderstyrene i Bergen har valgt å ikke ta denne i bruk, selv om de har fått tilbud om å bruke den gratis.

Dette mener prosjektleder i Lykkepromille, Ingvild Skjold-Thorkildsen, er en god avgjørelse.

– Du vet ikke hvilket monster du kan sette i gang gjennom press fra drikkeleker. Hva som helst kan skje, sier hun.

– Man vet aldri om noen sliter med rus

Hun påpeker at man i fadderuken ikke kjenner hverandre, og at man dermed ikke vet hvilket forhold hver enkelt har til alkohol.

– Det finnes studenter som kommer rett fra rusrehabilitering, eller som har slitt med rusproblemer i familien, forteller hun.

Jusstudent Jørgen Holmseth, som er en av utviklerne bak appen, forteller at de har vært bevisst på problematikken hele veien.

– Vi er fullt klar over at dette er en app som kan brukes til drikkepress, innrømmer han.

– På grunn av drikkepress

Sammen med kompisen Alfred Lieth Årøe har han helt siden videregående utviklet ulike typer applikasjoner. Inspirert av den engelske drikkelek-appen «Piccolo», bestemte de seg for å lage en forbedret og norsk versjon av spillet.

– Hovedforskjellen er at vi har samlet veldig mye forskjellig på ett sted, og vår tanke er at leken skal kunne fungere over lengre tid uten at det blir kjedelig. Det skal være en helaften, sier Holmseth, som for tiden studerer sitt andre år på Universitetet i Bergen.

For å markedsføre appen valgte de å legge den ut til nedlasting i løpet av fadderuken. Holmseth forklarer taktikken med at flere tusen studenter skal ut for å feste. I tillegg har barndomskompisene tilbudt fadderstyrer å gi ut hele versjonen til sine faddere, helt gratis.

Holmseth nevner at institusjoner som BI Oslo, Nord Universitet og Universitetet i Tromsø, med flere, har valgt å gi den ut til sine faddere. Ingen av fadderstyrene i Bergen har tatt den imot.

– Er det på grunn av drikkepresset?

– Ja, og det forstår vi selvfølgelig, konstaterer utvikleren.

Anbefaler varsomhet til faddere

– I fadderuken tenker jeg det er lurt å være varsom når det kommer til drikkelekene. Det er en god tendens at fadderstyrene har hatt en streng vurdering på dette, mener Skjold-Thorkildsen i Lykkepromille.

Holmseth understreker at de hele tiden har vurdert problemstillingen med drikkepress, og at de sammen med applikasjonen har sendt ut informasjon der de anbefaler faddere å bruke det første nivået av pakkeløsningene i spillet.

– Men det nivået tilbys allerede gratis, hvorfor gir dere ut hele versjonen av appen gratis til fadderne da?

– For å gi noe tilbake til fadderne. Vi ønsker naturligvis å få ut appen til flest mulig, og tror at tilbudet vi gir bidrar til at fadderne har lyst til å bruke appen, svarer Holmseth.

Byr på egen app

For tiden har Skjold-Thorkildsen og teamet i Lykkepromille vært rundt omkring og kurset over 1000 faddere i forbindelse med ukens festligheter. I tillegg har også de lansert en egen app til fadderuken. Gjennom den kan du logge det du drikker og følge med på promillen utover kvelden.

– Målet er at man skal holde seg innenfor området som omtales som «lykkepromillen». Den ligger et sted mellom 0,5 og 1 i promille, opplyser hun.

Videre påpeker prosjektlederen at til tross for at hun mener man skal være varsom når det kommer til drikkeleker, at hun i tillegg har full forståelse for behovet for lek.

– Det er selvfølgelig forskjell på ulike drikkeleker. Noen kan brukes for å bli kjent med hverandre, og for å få opp stemningen. Det er imidlertid presset i forbindelse med alkohol som er uheldig, understreker Skjold-Thorkildsen.