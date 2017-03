Tonje avbrøt utvekslingsoppholdet etter to måneder

Da jusstudent Tonje Hjelle kom til Romania var det nesten ingen som kunne engelsk. Etter blant annet å ha prøvd å skrive essayer med Google translate, måtte hun til slutt måtte kaste inn årene.

– Professorene visste ikke hvem jeg var, og nesten ingen av dem kunne engelsk. Det virket ikke som de var forberedt på å få noen utvekslingsstudenter.

Det forteller Tonje Hjelle som studerer ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB). Hun valgte i fjor å dra på utveksling til Bucuresti i Romania.

All undervisning på rumensk

Før Hjelle dro til Romania hadde hun gjennom nettsiden til UiB fått opplyst at utvekslingsstudenter kunne få privatundervisning på engelsk, men at resten av undervisningen foregikk på rumensk.

– UiB presiserte at de ikke visste hvordan det var, siden de ikke hadde sendt noen dit tidligere, forteller hun.

Hun valgte likevel å stole på opplysningene og dro alene til Bucuresti. Da hun kom til universitetet opplevde hun å få lite informasjon.

– Det var en stor skole og jeg måtte lete meg fram. Jeg hadde fått fagene på forhånd, men all informasjon var på rumensk og jeg hadde klart å velge fag som overlappet hverandre, forteller Hjelle.

Hun fikk til slutt beskjed av flere forelesere om at hun kunne levere et 20 sider langt essay på engelsk.

– Da jeg spurte hva slags pensum jeg skulle bruke, ble jeg bedt om å bruke læreboken. Den var på rumensk.

Hun forsøkte å skrive flere essay ved hjelp av Google translate, men forstod at hun måtte gi opp etter en måneds tid.

Valgte å avbryte oppholdet

Hjelle forstod tidlig at det ikke kom til å fungere, men ville forsøke å gjennomføre semesteret likevel.

– Jeg prøvde alt jeg kunne. Jeg kunne valgt å reise hjem første dagen da jeg forstod at undervisningen ikke var på engelsk.

Også det sosiale ble vanskeligere etter hvert.

– Sosialt sett var det veldig bra i starten. Når skolen begynte ble det verre og de andre gikk tilbake til sitt. Det gikk bare nedover og jeg satt stort sett hjemme alene om kveldene og så på Netflix.

Dette gikk utover humøret hennes og familien hjemme i Norge ble bekymret.

– Jeg var selvsagt veldig skuffet, og var ganske langt nede. Foreldrene mine ble jo bekymret. Jeg snakket også med rådgiveren min ved UiB som ba meg om å komme hjem. Fakultetet hjemme var veldig greie og sa jeg kunne komme tilbake og begynne på det neste faget som ikke hadde begynt ennå.

– Var det noe spesielt som gjorde at du bestemte deg for å dra?

– Det skjedde ganske spontant. Jeg fikk nærmest et sammenbrudd en kveld og bestilte flybilletter til dagen etter.

Få avbryter utvekslingen

Viserektor for internasjonalisering ved UiB, Anne Christine Johannessen forteller at de generelt sett har god kontakt med universitetene de sender studenter til.

– Vi kontakter alltid universitetet før studenten kan søke, og studenten mottar søknadsinformasjon fra vertsuniversitetet som inkluderer informasjon om fagtilbudet.

Hun synes det er synd at Hjelle fikk en dårlig opplevelse.

– Utveksling skal være en positiv og givende opplevelse når du er under utdanning. Det er trist og beklagelig at en av våre studenter har opplevd det motsatte.

Hun forteller videre at det er svært få som avbryter utvekslingsoppholdet sitt.

– Det er mellom null og fem studenter som avbryter utvekslingsoppholdet sitt hvert år, oftest to til tre. Det er i all hovedsak på grunn av egen sykdom eller sykdom i nær familie.

Må ta opp et fag

Til tross for den dårlige opplevelsen, er Hjelle fornøyd med oppfølgingen fra UiB.

– Den eneste konsekvensen dette fikk, er egentlig at jeg må ta det ene faget på nytt etter sommeren. Jeg vet at jeg ikke ville klart å bestå dersom jeg hadde blitt der, så da ville jeg vært nødt til å ta 30 studiepoeng på nytt.

Hun etterlyser kun bedre kommunikasjon mellom UiB og universitetet i Bucuresti.

– De kunne ha sjekket om det fantes undervisning på engelsk. Jeg vil likevel ikke kritisere UiB ettersom de sa at de ikke var sikre. I ettertid har de også oppdatert informasjonen på nettsiden, svarer Hjelle.

Viserektor Johannessen forteller at de vanligvis er raske med å rette opp dersom de ser at et universitet ikke kan tilby emner som passer deres studenter.

Erasmusstudenter som avbryter oppholdet sitt kan søke om å få fritak fra å betale tilbake Erasmus-stipendet (som er 350-400 Euro per måned, i tillegg til omlag 10 000 kroner i begynnelsen av semesteret). Så langt har UiB innvilget alle slike søknader som har en god begrunnelse.